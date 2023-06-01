Рамине Эсхакзай на Подоле угрожал пьяный мужчина с пистолетом: "Можешь у меня пососать"

Инцидент произошел во время воздушной тревоги в Киеве.

С журналисткой и интервьюером Раминой Эсхакзай произошла неприятная ситуация в Киеве во время воздушной тревоги.

Как рассказала Эсхакзай на странице в Instagram, она оставила свой автомобиль на Подоле на парковке, однако очень близко к тротуару. Когда в Киеве раздалась воздушная тревога, журналистка пошла в укрытие и увидела, что ее машину забирает эвакуатор.

Рамина подошла, чтобы разобраться в ситуации, заплатить штраф и забрать свой автомобиль, как в этот момент к ней подошел нетрезвый мужчина и начал с нецензурной лексикой обращаться к ведущей. Также Рамина сообщила, что нетрезвый мужчина был вооружен:

Рамине Эсхакзай на улице в Киеве угрожал пьяный мужчина с пистолетом / Фото: instagram.com/raminalalala

"Просто оставлю это здесь. Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских". У меня все ок. Сейчас заберу машину и заплачу штраф", – прокомментировала видео с нетрезвым мужчиной Рамина.

Рамине Эсхакзай в Киеве во время воздушной тревоги нахамил пьяный мужчина

Вскоре Эсхакзай сообщила поклонникам, что через приложение "Киев цифровой" оплатила штраф и уже вернула свою машину.

Рамина Эсхакзай забрала свою машину / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, ранее неприятный инцидент произошел со звездой сериала "Сваты" Анной Кошмал. Двое неизвестных прицепились к актрисе, когда она возвращалась на авто домой. Преступники потребовали, чтобы Кошмал вышла из машины. Они кричали, пытались выбить стекло и достать артистку из машины. Один из них своим внедорожником перекрыл дорогу Анне.

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