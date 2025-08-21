Рамину раскритиковали за интервью с Розовым: ведущая удивила, кто согласовал его выпуск

Рамина Эсхакзай и Виктор Розовый

Реклама

Украинская ведущая Рамина Эсхакзай выпустила скандальное интервью с юмористом Виктором Розовым, из-за которого столкнулась с волной хейта.

Больше всего пользователей возмутило, что комик бесстыдно выдал подробности интимной жизни с бывшей женой, которая его категорически не устраивала, и при этом не подбирал слов. Виктора Розового раскритиковали за такое, но досталось и Рамине Эсхакзай, что этот момент вообще попал в выпуск.

Одна из пользовательниц предположила, что на сознание Виктора Розового вполне могла повлиять война и тяжелое ранение головы, которое он получил на фронте. Правда, она также отметила, что шоумен мог быть с таким мышлением и до этого. Тем не менее, по словам пользовательницы, ответственность на Рамине тоже есть.

Реклама

Рамина Эсхакзай и Виктор Розовый / © скриншот с видео

"Военный может быть не альо, потому что война повлияла, а, может, таким и был еще до. Но ведь Рамина, команда вся, которая видит эту ерунду, монтирование, пересматривает и выпускает в свет...Треш", - написала пользовательница.

Рамина не стала молчать, а ответила на критику и объяснила свою позицию. Она заявила, что Виктор Розовый согласовал интервью именно в таком виде, в котором оно было. Более того, по ее словам, не только юморист смотрел выпуск, но и его мама, психотерапевт и даже представители 3-й ОШБр, где он служил. Поэтому, Эсхакзай имела разрешение на его публикацию.

"Не волнуйтесь за этические моменты в интервью. Перед тем, как оно вышло в эфир, я монтировала весь материал, начиная с "сырого" и заканчивая титрами и вставками. Гость смотрел интервью несколько раз до выхода, его мама смотрела, психотерапевт, представители бригады. Материал был согласован несколько раз с уточнениями", - ответила Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай ответила на критику ее интервью с Виктором Розовым / © instagram.com/raminalalala

Напомним, вокруг интервью Виктора Розового, которое он дал Рамине, разгорелся серьезный скандал. А все из-за его высказываний о бывшей жене. Он выдал подробности их интимной жизни, которая его не устраивала, при этом делал виновной именно экс-избранницу, а также шокировал причинами измен. Розовый убеждает, если бы не поведение его бывшей жены, то и он бы не спал с другими.