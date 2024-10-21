Раненый на фронте звезда "Лиги смеха" Розовый на кресле колесном появился на футбольном матче

Актер символически начал игру украинских футболистов.
Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый после серьезного осколочного ранения головы на фронте посетил игру футбольных команд "Рух"-"Карпаты" во Львове.
Так, во время реабилитации знаменитость на колесном кресле символически начал футбольный матч на стадионе. Виктор под бурные овации болельщиков и футбольных игроков начал игру первым толчком мяча на поле. После этого бойца также провели с поля под аплодисменты и скандирование "Слава Украине!" – "Героям слава!".
"Виктор Розовый – боец 3-й отдельной штурмовой бригады. Участвовал в боях за Киев, освобождении Херсона, битве за Бахмут. Потерпел ранение в Орловке под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию", – говорится в сообщении Украинской Премьер Лиги.
Ранее Виктор Розовый делился, что после тяжелого ранения он учится жить заново. В частности, рассказывал, как привычные для всех базовые движения ему даются пока тяжело. Потому со специалистами ветеран работает над реабилитацией и постепенно восстанавливается. И недавно ответил, сможет ли он полноценно возобновить ходьбу.
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