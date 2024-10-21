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Раненый на фронте звезда "Лиги смеха" Розовый на кресле колесном появился на футбольном матче

Раненый на фронте звезда "Лиги смеха" Розовый на кресле колесном появился на футбольном матче

Виктор Розовый

Актер символически начал игру украинских футболистов.

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый после серьезного осколочного ранения головы на фронте посетил игру футбольных команд "Рух"-"Карпаты" во Львове.

Так, во время реабилитации знаменитость на колесном кресле символически начал футбольный матч на стадионе. Виктор под бурные овации болельщиков и футбольных игроков начал игру первым толчком мяча на поле. После этого бойца также провели с поля под аплодисменты и скандирование "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Виктор Розовый на колесном кресле посетил футбольный матч

Виктор Розовый на колесном кресле посетил футбольный матч

"Виктор Розовый – боец 3-й отдельной штурмовой бригады. Участвовал в боях за Киев, освобождении Херсона, битве за Бахмут. Потерпел ранение в Орловке под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию", – говорится в сообщении Украинской Премьер Лиги.

Ранее Виктор Розовый делился, что после тяжелого ранения он учится жить заново. В частности, рассказывал, как привычные для всех базовые движения ему даются пока тяжело. Потому со специалистами ветеран работает над реабилитацией и постепенно восстанавливается. И недавно ответил, сможет ли он полноценно возобновить ходьбу.

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