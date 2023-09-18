Раскованная Алина Гросу взбудоражила воображение фанов пикантными фотографиями в нижнем белье

Певица Алина Гросу сумела взбудоражить внимание поклонников новыми фотографиями в обольстительном образе.

Исполнительница обратилась за советом к своим поклонникам в Instagram-stories и спросила, стоит ли ей подстричь волосы, чтобы сделать каре. Алина показала себя с длинными волосами и засветила пышный бюст, который на первом фото прикрыла кожаной косухой.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Может карешку бахнуть? Или с хвостом лучше?", — спросила знаменитость.

Однако на другой фотографии певица показала себя в более раскрепощенном образе. Гросу позировала в неоновом свете и показала вблизи аппетитные формы в кружевном бюстгальтере.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

В продолжение своих пикантных историй Гросу поделилась еще одним кадром, на котором соблазнительно выгнулась на камеру в нижнем белье. В подписи к фото певица делась строчками из своей песни.

"Я скучаю по тебе, как кошка за рукой", — написала Алина.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

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