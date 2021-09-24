Раскованная дочь Мадонны в латексе показала сочную фигуру и небритые подмышки

Лурдес Леон разместила довольно интимный снимок.

Дочь певицы Мадонны — Лурдес Леон — в который раз доказывает, что ей плевать на мнение других.

Девушке импонирует натуральность, поэтому она предпочитает не брить подмышки и охотно демонстрирует их публике. В частности, на новом фото, которое 24-летняя модель разместила в своем Instagram, дочь звезды показала волосы, эротично позируя в белье. Лурдес появилась в кадре, одетая в латексное белье и чулки. Она похвасталась сочными формами.

instagram.com/lourdesleon

Леон скрыла комментарии от подписчиков, поэтому, что думают ее фаны, остается загадкой.

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару в красном купальнике показала стройную фигуру. Актриса похвасталась длинными ножками.

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