Раскрыта причина развода Тараса и Елены Тополь: в суде объяснили, что разрушило 12 лет брака

Тарас и Елена Тополи / © Пресс-служба Alyosha

Украинские артисты Тарас и Елена Тополи после развода в конце 2025 года воздерживались от объяснений, что же именно привело к такому решению.

Впрочем, причины разрыва звезд стали известны из официальных судебных документов. Как следует из материалов Единого государственного реестра судебных решений, отношения артистов постепенно сошли на нет из-за кризиса в семейной жизни. Инициатором развода выступил Тарас Тополя, который обратился в суд с иском о прекращении брака.

В документах отмечается, что в течение последнего года супруги фактически прекратили жить как семья. Тарас и Елена имели разное видение семьи и жизни в целом, не вели общего хозяйства, имели отдельные бюджеты и потеряли взаимопонимание. Суд пришел к выводу, что брак распался, а возможности для примирения стороны не видят.

«В течение последнего года семейная жизнь между истцом и ответчицей ухудшилась, что в конечном итоге привело к фактическому прекращению семейных отношений. Каждый из супругов имеет разные взгляды на жизнь и семью, имеют отдельный бюджет. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака будут противоречить интересам сторон», — говорится в решении суда.

Тарас и Елена Тополи с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

Рассмотрение дела проходило без личного присутствия артистов. Представители Тараса подали заявление с просьбой рассмотреть дело без него и поддержали исковые требования. Елена Тополя также не явилась на заседание, но письменно подтвердила согласие с решением суда.

Несмотря на официальное расторжение брака, Тополи сохранили контакт ради детей. У пары трое отпрысков. Звездные родители обязались создавать им условия для счастливого детства. Как вот недавно экс-супруги с детьми вместе отправились на зимний отдых в Карпаты.

Напомним, Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году. О решении разойтись супруги объявили в конце 2025-го, не вдаваясь в подробности. На фоне разрыва артисты отписались друг от друга в соцсетях, хотя ранее не скрывали, что в браке бывали сложные периоды.

А потом в информационном пространстве вспыхнул скандал из-за распространения интимного видео с участием Елены Тополи. Артистка заявила, что стала жертвой шантажа, а уже потом правоохранители задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Киева.