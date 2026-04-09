Раскрыты новые детали смерти Мэттью Перри: кто на самом деле поспособствовал трагедии и какое наказание понесет

Мэттью Перри / © Associated Press

В США поставили точку в одном из самых резонансных процессов последних лет — суд вынес приговор женщине по делу смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.

42-летнюю Джасвин Сангха, которую называли «королевой кетамина», признали виновной в распространении наркотиков, что и привело к смерти актера. Суд в Лос-Анджелесе назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы, пишет BBC.

По данным следствия, женщина как минимум с 2019 года руководила нелегальной точкой продажи наркотиков в районе Северного Голливуда. Именно оттуда, как установили правоохранители, происходил кетамин, который в итоге и вызвал трагедию. Сангха еще раньше признала вину по нескольким пунктам обвинения, среди которых — распространение запрещенных веществ с тяжелыми последствиями.

Прокуроры во время слушаний описывали деятельность обвиняемой как системный незаконный бизнес, в котором она продавала различные наркотики, в частности кетамин — препарат, который используется в медицине как анестетик, но при неконтролируемом употреблении может иметь смертельные последствия. Судья во время оглашения приговора отметил о надлежащем наказании, добавив, что обвиняемая годами не демонстрировала раскаяния.

Впрочем, уже в суде Сангха изменила тон и публично пожалела о своей деятельности, которая разрушила жизни других людей. Перед вынесением приговора в суд обратилась семья актера. Мачеха Перри — Дебби Перри — призвала судью назначить максимально суровое наказание.

«Вы дали этому произойти… Вы, которая имела достаточно таланта для ведения бизнеса, выбрали единственный способ, который вредит людям. Пожалуйста, дайте этой бессердечной женщине максимальный срок заключения, чтобы она не смогла нанести вред другим семьям, таким как наша», — заявила Дебби.

Сторона защиты, в свою очередь, ранее настаивала на более мягком приговоре, аргументируя это якобы тем, что подсудимая «признала ответственность за серьезное преступное деяние» и не имела криминального прошлого.

Стоит отметить, что Джасвин Сангха, которая находится под стражей с августа 2024 года, — лишь одна из фигурантов дела. Всего в расследовании фигурируют пять человек, среди которых врачи и личный ассистент актера, которые поставляли ему наркотическое вещество.

В частности, врача Сальвадора Пласенсия приговорили к 30 месяцам заключения, а другого медика — Марка Чавеса — к домашнему аресту и дальнейшему надзору. Они участвовали в схеме поставки кетамина, используя зависимость актера. Отдельно приговоры еще ожидают другие участники дела, в частности ассистент Кеннет Ивамаса и дилер Эрик Флеминг.

Отметим, Мэттью Перри умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Его нашли без признаков жизни в собственном доме. Причиной смерти стало острое действие кетамина.

