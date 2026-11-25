Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

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Единственная дочь покойной американской актрисы Хайден Панеттьери — 11-летняя Кая — может унаследовать имущество матери стоимостью более 6,2 миллиона долларов.

Девочку, которую артистка родила от украинского боксера Владимира Кличко, назвали единственной наследницей. Об этом стало известно из судебных документов, которые получило издание Page Six.

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Согласно материалам дела, Панеттьери умерла без завещания. После нее осталось движимое имущество на сумму 5 208 519 долларов и недвижимость стоимостью 1 023 600 долларов. Общая оценка наследства составляет 6 232 119 долларов.

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Как известно, после смерти бывшей невесты Кличко обратился в суд с просьбой назначить его временным опекуном имущества дочери. В сентябре спортсмен подал соответствующее ходатайство, подчеркнув, что Кая «имеет право на все активы» покойной матери.

В документах боксер назвал свое назначение «срочным и важным». По его словам, это позволило бы «получать, управлять и сохранять» активы дочери от ее имени. В начале октября бывший боксер таки получил опеку над имуществом Хайден Панеттьери ради общей дочери Каи.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью Каей / © twitter.com/haydenpanettier

Отдельно Кличко выразил обеспокоенность по поводу возможного исчезновения вещей из дома Панеттьери в Лос-Анджелесе. Он заявил, что был «информирован», и считает, что федеральные агенты заходили в резиденцию актрисы и «вынесли имущество, принадлежащее к ее наследству».

В судебных материалах отмечалось, что после обнаружения «несанкционированного доступа» в дом Панеттьери актриса и Кличко наняли охрану и заменили замки. Спортсмен опасался, что посторонний человек может и дальше пытаться «незаконно присвоить имущество», которое входит в наследие актрисы. Поэтому он просил суд как можно скорее назначить ответственного представителя.

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После признания Кличко временным опекуном спортсмен подал еще одно ходатайство — о назначении Мелиссы Москаль Бенсивенги распорядительницей имущества Панеттьери. Также его адвокат попросил разрешить привлечь правоохранителей для «возвращения имущества, которое, как считается, было незаконно присвоено» человеком, не принадлежащим к семье.

Хайден Панеттьери и ее дочь

Что известно о дочери Панеттьери и Кличко

Кая родилась в декабре 2014 года. Ее родители начали встречаться в 2009-м, а впоследствии обручились. В 2018 году пара разорвала помолвку. После этого девочка переехала к отцу, получившему полную опеку над ней.

Судебное дело по наследству привлекло внимание и самой Каи: в начале октября 11-летняя девочка присоединилась к суду дистанционно, находясь рядом с Кличко. По описанию в материалах слушания, она вела себя «тихо и собранно», когда обращалась к судье. Тогда же спортсмен получил временные полномочия по управлению имуществом бывшей невесты.

Напомним, Хайден Панеттьери умерла в августе 2026 года, ей было 36 лет. Широкой аудитории актриса известна по ролям в американских сериалах «Герои» и «Нэшвилл».

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