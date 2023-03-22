Расстроенная Алина Шаманская показала свой поврежденный автомобиль: "Случилась неприятная ситуация"

Знаменитость поделилась, что такое с ней случилось впервые.

Украинская блогерша Алина Шаманская поделилась с поклонниками неприятными новостями.

Знаменитость, которая живет в США, в своем Instagram опубликовала ролик. На видео Алина показала свой внедорожник, бампер которого был с вмятинами и царапинами.

"Когда это закончиться, скажите мне. Когда? Это капец! Здесь такая вмятина, поцарапанная машина. Случилась очень неприятная ситуация. Когда это все закончится и начнется спокойная жизнь?" – поделилась с поклонниками расстроенная Алина.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманская не стала рассказывать, как именно повредила машину. Впрочем, тогда в США был сильный ливень, поэтому вполне возможно, что Алина не справилась с управлением и врезалась во что-то.

Именно так выглядит авто Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

"Это произошло из-за переутомления, вечных стрессов и недосып... Потеря внимания и контроля... Повредила свой танк", — поделилась блогерша.

Именно так выглядит авто Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно с Алиной Шаманской также произошел неприятный инцидент в США. На блогершу вызвали наряд полиции, ведь она припарковалась на заезде в соседний частный дом.

Читайте также: