Расстроенная Наталка Денисенко рассказала, что не может дождаться мужа-военного в отпуск

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко поделилась с подписчиками своими эмоциями.

Сейчас мужчина знаменитости, актер Андрей Фединчик, несет службу в рядах ВСУ и уже давно не виделся с родными. В письме в Instagram Денисенко рассказала, что очень соскучилась по любимому, но не знает, когда они смогут увидеться, потому что ему пока не дают отпуск.

"Я пришла домой и меня накрыло. Честно я уже не могу... Уже несколько недель я живу тем, что жду, когда моего мужа отпустят домой. Обещали дать "отпуск" на этой неделе, теперь обещают на следующей и так уже было несколько раз .Знаю, что некоторые не видели своих мужчин-военных еще дольше... Знаю, что надо быть сильной, но сколько еще платить эту цену?", — поделилась личным Денисенко.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ранее Наталка рассказала, как ей удается переживать длительную разлуку с любимым во время войны.

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