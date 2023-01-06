Расстроенная Тина Кароль без макияжа рассказала о важной для себя вещи: "Надеваю, когда скучаю"

Украинская певица Тина Кароль рассказала поклонникам об очень важной для нее вещи, которая помогает ей в печальные времена.

В своем Telegram-канале исполнительница поделилась видео, на котором позировала без макияжа в серой вязаной кофте. Как рассказала Кароль, она всегда надевает ее, когда ей печально на душе. На видео артистка сдерживала слезы, говоря об этой вещи.

"Всегда надеваю эту кофту, когда скучаю. После больших проектов всегда наступает такая пустота", — поделилась Тина.

В комментариях под роликом певица предложила фанам догадаться, кому как раз принадлежала эта кофта. Почти все поклонники Тины решили, что эта кофточка принадлежала покойному мужу артистки, продюсеру Евгению Огиру, ушедшему из жизни в 2013 году он онкологического заболевания.

Напомним, на днях Тина Кароль вместе с легендарным исполнителем Alphaville перепела хит Forever young на украинском.

Читайте также: