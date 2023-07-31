Расстроенная Злата Огневич эмоционально отреагировала на удар по родному Кривому Рогу: "Нож в самое сердце"

Певица Злата Огневич эмоционально отреагировала на ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге, который нанесла российская армия утром 31 июля.

Исполнительница родилась и выросла именно в этом городе, поэтому каждая новость об обстрелах маленькой родины ранит ее в самое сердце. Своими переживаниями певица поделилась с фанами в сторис в Instagram.

"Только что общалась с сестрой двоюродной. Мы обе с ней родились в Кривом Роге. Это мой родной город. Каждый раз во время попадания туда, как вгоняют нож в самое сердце. Ну уроды. Ненавижу тех, кто это делает, всеми своими клетками. Искренне им желаю исчезновения скорейшего, а нам всем победы", — высказалась Злата.

Злата Огневич

Напомним, утром 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в многоэтажку, а также учебное заведение. Пока известно о четырех погибших в результате российской атаки — из них один ребенок. Также 53 человека получили ранения, в том числе трое детей.

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