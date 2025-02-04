Расстроенный Решетник отреагировал на разрыв "Холостяка" Терена с Белень: "Мое сердце разбито пополам"

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник отреагировал на разрыв главного героя Александра Терена с победительницей проекта Инной Белень.

Шоумен признался, что для него это была очень печальная новость. Григорий Решетник надеялся, что паре удастся найти общий язык и построить крепкий союз. Однако Инна и Александр все же разошлись. Поэтому, как признается ведущий "Холостяка", его сердце просто разбито.

"Очень грустное утро…Мое сердце разбито пополам. Инна и Александр уже не вместе", — поделился шоумен.

Григорий Решетник прокомментировал разрыв Терена с Белень / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Тем не менее, Григорий Решетник подчеркнул, что Терен и Белень – два взрослых человека, которые однозначно сделали взвешенное решение. Ведущий призвал уважать их выбор и никого не осуждать, ведь правду знают только Инна и Александр.

"Чувства, отношения, любовь — это очень сложные материи... Знаю одно — все очень индивидуально, и всю правду знают только двое... Поэтому будьте, пожалуйста, более эмпатичны к сознательным решениям двух взрослых людей, ведь они точно не сделали никому ничего плохого и заслуживают уважения к себе и своим решениям!" – отметил шоумен.

Григорий Решетник прокомментировал разрыв Терена с Белень / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Отметим, между Александром Тереном и Инной Белень уже давно возникли недоразумения. В начале года пара вообще устроила публичную ссору. Григорий Решетник тогда тоже реагировал на скандал Инны и Александра.

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