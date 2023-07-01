Растрепанная Ани Лорак показала фото до и после пластики и нарвалась на хейт

На певицу-предательницу Ани Лорак нахлынули воспоминания, и она решила вспомнить, какой была в начале своей карьеры.

Тогда артистка жила в Украине, пела "Полудневу спеку" и тогда и намека не было на ее запроданскую душу. На странице в Instagram Лорак показала фотографии "до" и "после" того, как начинала певческий путь.

На снимке, где изображена в юном возрасте, Лорак искренне улыбается и выглядит естественно. Впрочем, на фотографии в наше время артистка выглядит несколько растрепанно, а пользователи отметили, что пластика знаменитости видна невооруженным глазом:

Ани Лорак до пластики / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак сейчас / Фото: instagram.com/anilorak

Два разных человека: одна прекрасная украинская певица с искренней улыбкой, а вторая – российская звезда с наигранным видом

Тогда лучше была, сейчас клон всех уток

Кто же знал, что такое вырастет…

А могла бы остаться человеком

Тогда была человеком. Сейчас "произошло то, что произошло"

Напомним, не так давно певицу-предательницу Ани Лорак застали во время отдыха с любовником-йогом, "духовным наставником" Исааком Виджраку. И предпочтение артистка-молчунка отдала не российским курортам типа Сочи, а повезла своего избранника на Пальма-де-Майорку. Правда, отдых у пары был довольно бюджетным.

Читайте также: