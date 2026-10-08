Рацион Комарова составляет ИИ, а Могилевская голодает: каких диет придерживаются украинские звезды

Тина Кароль, Павел Зибров, Наталья Могилевская, Дмитрий Комаров, Оля Полякова

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Украинские звезды тщательно следят за рационом на пути к фигуре мечты — как они действительно питаются и каких правил придерживаются.

Строгие ограничения, подсчет калорий, спорт, особый режим питания или простые советы с чата GPT — знаменитости выбирают разные способы поддерживать форму. Некоторые из них изменяли рацион ради кардинального похудения, а другие просто соблюдают определенные правила здорового питания.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает больше узнать о диетах и принципах питания украинских звезд, которые они сами называли секретами своей стройности.

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Наталья Могилевская — два приема пищи и голодование

Певица ранее рассказывала, что за год похудела на 25 кг. Артистка объясняла, что питается дважды в день и не завтракает. Ее первый прием пищи обычно происходит около 13:00, а основу меню составляют овощи. Среди любимых блюд — овощные рагу, салаты, тушеные овощи, свекла, а также гречка или красная рыба.

В то же время артистка добавляет в рацион горькие травы и сырое масло, которые, по ее словам, являются важной частью его питания. Второй прием пищи Могилевская устраивает между 16:00 и 17:00. Обычно это снова овощные блюда — тушеная капуста, овощные миксы или суп с чечевицей и кинзой. Также певица ест квашеную капусту и домашние консервации.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме этого, Могилевская рассказывала, что раз в неделю вообще придерживается одноразового питания, а вместо ужина выпивает касторовое масло. Недавно она также рассказала, что перед важными событиями практикует день голодования.

Владимир Жогло — диета юмориста после бариатрической операции

Комик около года назад перенес бариатрическую операцию — уменьшил объем желудка. Он рассказывал, что решение было связано не только с желанием похудеть: из-за лишнего веса у него начались проблемы со здоровьем, поэтому операцию рекомендовали врачи.

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После вмешательства Жогло ест гораздо меньше, чем раньше. Он пытается ограничивать мучные и очень жирные продукты, поскольку они провоцируют у него изжогу. В то же время, полного запрета на любимые блюда нет: комик шутит, что от картофельного пюре пока еще не отказывается.

Владимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Оля Полякова — ест по схеме и исключила углеводы

Певица неоднократно рассказывала о своем отношении к питанию. Певица признавалась, что не ограничивает себя жесткими запретами и может есть любимые блюда, но в определенной дозировке. В то же время, она много тренируется и тратит значительное количество энергии. Среди продуктов, которые Полякова называла своими фаворитами, — яблоки, яйца и салат.

Кроме того, артистка пропагандирует поклонникам питания по системе LCHF. Такой подход предполагает существенное ограничение углеводов и упор на белковых продуктах и жирах. По словам Поляковой, такое питание помогает дольше оставаться сытой, обходиться без постоянных перекусов и избегать резких колебаний уровня инсулина. К тому же, звезда не ест поздно ночью.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Павел Зибров — рацион певца под контролем жены

Народный артист Украины признается, что самостоятельно соблюдать строгую диету ему сложно. Поэтому за его питанием следит жена Марина, контролирующая не только выбор продуктов, но количество еды. Сейчас певец при росте 188 см весит около 100 кг и еще летом хотел избавиться от трех килограммов.

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В ежедневном меню артиста есть легкий завтрак, например, кисломолочный сыр с ягодами или фруктами. А вот вареники, деруны и пироги, которые он очень любит, жена разрешает лишь изредка — преимущественно в большие праздники и в ограниченном количестве.

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Оля Цыбульская — замена ужина на коктейли

Певица рассказала, что за последнее время похудела на 12 кг: ее вес уменьшился с 71 до 59 кг. Изменения в питании начались во время гастролей в США, когда из-за сильного джетлага певица изменила режим дня и перестала нормально ужинать. Вместо вечернего приема пищи она принялась употреблять протеиновые коктейли.

После возвращения в Украину эта привычка осталась. В то же время Цыбульская добавила к своему образу жизни физические нагрузки: в течение трех месяцев она дважды в неделю занималась пилатесом, а затем прибавила силовые тренировки.

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

Елена Кравец — похудела на 9 кг на «дофаминовом питании»

Актриса рассказывала, что такого результата достигла с помощью диетологии. При этом Елена соблюдает не строгие правила, а «дофаминовое питание». По ее словам, она могла есть разные продукты, но следить за тем, когда, что и в каком количестве потребляет.

Например, после ленивых вареников Кравец могла съесть зеленое яблоко, а после супа — огурец. Раньше актриса признавалась, что постоянно чувствовала голод и имела сложные отношения с едой, однако работа со специалистом помогла ей изменить этот подход.

Елена Кравец

Маша Ефросинина — исключила из питания ряд продуктов

Ведущая не раз отмечала важность сбалансированного питания. Так, звезда рассказывала, что в ее меню есть все, в том числе мясо. И все же Ефросинина сознательно отказалась от ряда продуктов.

Среди того, что не употребляет Маша — сахар, белое тесто, кетчуп, майонез, сосиски, колбасы и сладкие газированные напитки. Кроме питания, она также отмечает дисциплину и регулярной физической активности.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Дмитрий Комаров — считал калории с помощью ChatGPT

Телеведущий в свое время рассказывал, что за полгода похудел на 7–8 кг и практически не занимался спортом. По его словам, результата он достиг благодаря изменениям в питании: полностью отказался от сахара, исключил хлеб и начал реже есть жирные и жареные продукты.

Интересно, что за советом по питанию Комаров обратился к ChatGPT. Он рассказывал, что с помощью искусственного интеллекта разобрался с ориентировочной калорийностью рациона, после чего стал считать калории и создал дефицит. В результате телеведущий сообщал о весе около 79–80 кг.

Дмитрий Комаров — после похудения / © instagram.com/komarovmir

Тина Кароль — питается по таблице инсулинового индекса

Певица в свое время делилась таблицей питания, которая определяла какие продукты и в какое время она употребляет. Согласно опубликованной схеме, до 13:00 артистка выбирала продукты с более низким показателем инсулинового индекса, с 13:00 до 15:00 — продукты с более высоким показателем, а после 15:00 ее выбор был еще более ограниченным.

В списке продуктов Кароль были яйца, курица, индейка, рыба, морепродукты, сыры, нут, киноа, орехи и овощи. Пасту, гречку, хлеб, ягоды и некоторые другие продукты таблица относила преимущественно к дневному приему пищи, в то время как на ужин предусматривала овощи, авокадо, оливковое масло, орехи и другие продукты с низкими показателями.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Наталья Денисенко — имеет определенную последовательность употребления еды

Наталья Денисенко уверяет, что не слишком жестко ограничивает себя в пище. По словам актрисы, поддерживать форму ей помогают определенные привычки, немного спорта и сбалансированный подход к питанию.

Денисенко рассказала, что соблюдает определенный порядок во время приема пищи: сначала ест овощи, потом белковые продукты, а после этого — углеводы. Также она не отказывается полностью от сладкого, но ест его после основного приема пищи. Алкоголь и курение, по словам актрисы, в ее жизни отсутствуют.

«Привыкла питаться так: больше клетчатки и белка, без сахара, без перекусов. Без соусов. Едите сначала овощи. Затем белок, мясо. И потом углеводы (каши). Ну и сладкое разрешаю, но после еды», — объясняла звезда.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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