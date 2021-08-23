Райан Филлипп показал своего 17-летнего сына от Риз Уизерспун: "Копия папы"

Артист показал, как проводит время с Диконом.

Американский актер Райан Филлипп захватил новым кадром своего сына от известной актрисы и продюсера Риз Уизерспун Дикона.

17-летний парень отдыхал вместе со своим отцом. На странице в Instagram 45-летний актер показал как проводит время с родным человеком. На фото Дикон позировал вместе со своим папой в горах. Они купались в водоеме и наслаждались красивыми пейзажами.

Райан Филлипп с сыном от Риз Уизерспун / ryanphillippe

Со своей стороны, фоловеры писали в комментариях, что Дикон — копия папы.

Вы как близнецы!

Что отец, что сын — одно лицо!

Дикон похож на вас

Отметим, что Риз Уизерспун и Райан Филлипп поженились в 1999 году. Пара прожила вместе семь лет. За это время у них родилось двое детей: Ава Элизабет и Дикон.

Напомним, что сын экс-супругов похож на отца, а вот дочь — копия мамы. Не так давно Риз Уизерспун шокировала сходством с Авой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку