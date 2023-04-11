Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли переезжают из Нью-Йорка в деревню в Великобритании

Актерские супруги, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, недавно в четвертый раз ставшие родителями, планируют переезд.

Семья уже приобрела недвижимость в поселке в Уэльсе и планирует покинуть свой дом в Нью-Йорке, в США. А все из-за увлечения Рейнольдса футболом. Об этом пишет The Sun.

Два года назад актер приобрел футбольный клуб "Рексем" почти за 10 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас у команды есть все перспективы попасть в Премьер-лигу, поэтому актер решил сосредоточиться на продвижении своих игроков.

"Райан переезжает в Марфорд, и это все, о чем могут говорить местные жители. Его дом стоит на лучшей дороге. Самый известный человек из Марфорда — Тим Винсент из "Голубого Питера", поэтому голливудская звезда — это шаг вперед для села! Возможно, это не Нью-Йорк, но красная дорожка будет развернута, когда Райан приедет в город", – сказал инсайдер.

Блейк Лайвли с мужем / Фото: instagram.com/blakelively

Отметим, что сначала Блейк поставила скептически к новому увлечению мужчину, но наконец поддержала его и даже посещает вместе с ним матчи.

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