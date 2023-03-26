Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли впервые засветили лицо новорожденной дочери

Известные голливудские супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли тщательно скрывают от прессы своих детей.

На днях папарацци удалось заскочить парочку, когда они вместе с дочками приехали на базу футбольного клуба, владельцем которого является американский актер. В частности, фотографы сделали несколько снимков новорожденного ребенка супругов. На фото можно полностью разглядеть лицо крохи, которая появилася на свет 13 февраля.

Для просмотра листайте вправо

Вместе с Райаном и Блэйк также были и три старшие их дочери – Джеймс, Инес и Бетти.

Отметим, знаменитые супруги в четвертый раз стали родителями 13 февраля. Впрочем, имя и пол ребенка Райан и Блейк держали в тайне. Недавно актер случайно рассекретил, что у них с женой родилась четвертая дочь. Имя девочки супруги пока держат в секрете.

Читайте также: