Райан Рейнольдс рассказал об их жизни с Блэйк Лайвли после появления четвертого ребенка: "Настоящий зоопарк"

Совсем недавно супруги стали родителями в четвертый раз.

Голливудский актер Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли привыкают к новым условиям жизни, ведь недавно у пары родился четвертый ребенок.

Как рассказал звездный отец, они с женой готовились к появлению малыша и с нетерпением ждали его. Несмотря на определенные трудности, супруги прекрасно справляются с новыми обязанностями.

"Слушайте, мы бы этого не делали четыре раза, если бы нам это не понравилось. Все прекрасно. На самом деле все фантастично… Если бы мы до сих пор не разбирались в этом, я думаю, у нас были бы большие неприятности. Но здесь настоящий зоопарк ", – сказал Рейнольдс в программе Power Lunch.

Фото: instagram.com/blakelively

А вот на популярный вопрос о полу и имени ребенка супруги пока решили не отвечать и держат все подробности в секрете.

Напомним, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже воспитывают трех дочерей – 8-летнюю Джеймс, 6-летнюю Инес и 3-летнюю Бетти.

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