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Райан Рейнольдс развеселил Сеть фотографией с беременной Блейк Лайвли в новогодней пижаме

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
430
Время на прочтение
1 мин
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Райан Рейнольдс развеселил Сеть фотографией с беременной Блейк Лайвли в новогодней пижаме

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Associated Press

Супруги уже готовятся к зимним праздникам.

Голливудский актер Райан Рейнольдс поделился забавным фото со своей беременной женой, актрисой Блэйк Лайвли.

Звезда кино опубликовал в своем Instagram веселую фотографию, на которой улыбающаяся Блейк позирует вместе с ним в новогодней пижаме и халате, а рядом с парой стоят Санта Клаус и его жена.

"Мы встретили Джессику Клаус и ее мужа на Полярном экспрессе. Она была всем, о чем я всегда мечтал с детства. Она пахла булочками с корицей и сангрией", — подписал актер.

© instagram.com/vancityreynolds
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Однако без шуток у семьи не обошлось, тем более что Блейк и Лайвли умеют удачно пошутить друг над другом. Так, позже в сторез Рейнольдс добавил такое же фото и написал, что случайно "обрезал" красивую обувь жены.

"Я обрезал ботинки моей жены на фотографии, которую я разместил. Это непростительно, и я прошу прощения у всех, кого я обидел этим бессердечным отсутствием стойкости. Направляюсь в больницу, чтобы взвесить свой мозг", — пошутил Райан.

© instagram.com/vancityreynolds
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Напомним, сейчас звездные супруги ожидают появления третьего общего ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
430
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