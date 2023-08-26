Райан Рейнольдс трогательно поздравил Блейк Лайвли с днем рождения и очаровал редкими фото с ней

Голливудский актер Райан Рейнольдс нежно обратился к своей жене, актрисе Блейк Лайвли.

В день 36-летия любимой знаменитость поделился редкими фотографиями с любимой из семейного архива. На них он показал счастливые мгновения с Блэйком и ее улыбающееся лицо на фото.

"Единственное, что безвозвратно принадлежит мне в мире, – это любовь, благодарность и благоговение, которые я испытываю к этому человеку. Наблюдать за ее жизнью – это то, что я не смог бы воспринять как должное, если бы даже пытался. И поверьте, я стараюсь. С днем рождения, Блейк. Ты повесила чертов месяц", — написал Рейнольдс.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/vancityreynolds

В комментариях к фото поклонники пары присоединили к поздравлениям и пожелали Блэйк всего наилучшего. Также фаны пошутили, что в этом году фото для поздравления в Сети, скорее всего, выбирала сама актриса, ведь на них она выглядит просто великолепно.

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/vancityreynolds

Дело в том, что Райнольдс и Лайвли давно известны своим особым чувством юмора. Ежегодно пара поздравляет друг друга в соцсетях и выбирает самые неудачные фотографии своего партнера для этого. Звездные супруги уже сделали такие поздравления своей "фишкой".

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/vancityreynolds

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