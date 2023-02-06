Разрушительное землетрясение в Турции: украинские знаменитости поддержали турецкий народ

В течение 6 февраля Турцию всколыхнуло три мощных землетрясения. Из-за стихийного бедствия пострадали 10 турецких городов.

Даже когда закончились подземные толчки, а их по данным властей Турции произошло не менее 20, на улицах городов продолжали обрушиваться здания.

По последним данным число погибших из-за мощного землетрясения составляет более 1541 человека, а пострадавших — 9733 человека.

Украинские знаменитости не обошли вниманием печальные события, всколыхнувшие Турцию. Они поддержали турецкий народ и напомнили, что в стране жизнь невинных людей забрало стихийное бедствие, а в Украине мирных жителей убивают российские военные.

Эктор Хименес-Браво

"Турция, сочувствуем… Это большой ужас, у природы свои планы… Самое большое землетрясение с 1939 года, магнитудой 7,7… Сколько людей просто в считанные секунды потеряли дом и родных…", — написал повар.

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Илона Гвоздева

Танцовщица выразила соболезнования всем, кто во время стихийного бедствия пострадал или потерял родных или близких.

"Турция. Землетрясение. Сочувствуем всем погибшим и пострадали", — написала танцовщица.

Андрей Хлывнюк

Музыкант-защитник на английском языке обратился к народу Турции и выразил свои соболезнования.

"Примите наши искренние соболезнования", — написал певец.

Последствия землетрясения в Турции

Тарас Цымбалюк

"Сегодня весь мир стал свидетелем горя, которое забрало несколько сотен жизней. Глубокие соболезнования семьям погибших", — написал актер.

Тарас Цымбалюк отреагировал на землетрясение в Турции / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Юрий Горбунов

"Ужасное землетрясение в Турции! Уже более тысячи погибших! Наши соболезнования всем пострадавшим! Только что паблики сообщили о новом толчке, магнитудой 7.8 баллов! Держись ,народ Турции", — написал продюсер.

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Потап

"Мне тяжело на сердце за тех, кто пострадал от разрушительного землетрясения в Турции. Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически покинул нас слишком рано. Мои мысли с вами в это невероятно сложное время. Несмотря на трагедию, я надеюсь. увидеть стойкость турецкого народа, который работает вместе, чтобы помочь пострадавшим. Желаю всем им сил и мужества в это страшное время", — написал рэпер.

Последствия землетрясения в Турции / Фото: Associated Press

Наталка Денисенко

Актриса поддержала турецкий народ и отметила, что украинцы понимают их горе.

Наталка Денисенко отреагировала на землетрясение в Турции / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Как мы вас понимаем… Держитесь! Только с нашими людьми это делает не природа, а Россия", – написала актриса.

Андрей Бедняков

Ведущий написал в фотоблоге на турецком языке слова поддержки народу Турции.

"Я хочу высказать слова поддержки народу Турции", — написал ведущий.

Андрей Бедняков отреагировал на землетрясение в Турции / Фото: instagram.com/biedniakov

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