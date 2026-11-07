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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Разведенная Анна Саливанчук призналась, по каким двум причинам может отказать мужчине в отношениях

Актриса назвала своего идеального возлюбленного и ответила, практикует ли роман на одну ночь.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса Анна Саливанчук раскрыла подробности личной жизни и какого мужчину видит рядом с собой.

По словам артистки, для нее сейчас важен рост и финансовое положение будущего мужчины. 41-летняя Анна заметила, что не готова мириться с его затруднительным положением, ведь имеет много нужд с двумя детьми и любит подарки. В то же время не последнюю роль играет его телосложение.

«Я бы хотела, чтобы он был бы 180 см. Точно если ниже меня — нет. Мне важно, чтобы мужчина зарабатывал немного больше, чем я, чтобы я его уважала. Для меня мужчина — Бог. Я для него королева, рабыня и богиня, буду все делать ему. Но если будет зарабатывать меньше, то я смогу полюбить на время, а потом все равно пойму, что он не сможет закрыть мне какие-то вопросы», — откровенно отметила Саливанчук в шоу «Мама схвалює».

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

По мнению звезды, ей будет достаточно заработка мужчины на сумму около 10 тыс. долларов. И все потому, что она имеет собственную философию и по щедрости партнера оценивает его намерения.

«Минимум 10 тысяч долларов. Я люблю подарки и когда меня уважают. Считаю, что когда мужчина тратит деньги на женщину, у него серьезные планы на нее», — призналась Анна.

Актриса также поделилась, что сейчас ее сердце свободно. В то же время гнаться за романами или ввязываться в краткосрочные встречи она не готова. Саливанчук подчеркнула, что уважает себя и готова подождать достойного мужчину.

«У меня никогда не было отношений на одну ночь. Если с кем-то был секс, то это были отношения: восемь месяцев, два года… У меня было немного мужчин. Я просто так сексом не занимаюсь. Я всегда знаю, чего хочу. Могу подождать два или три года, четыре — не вопрос. Я еще не замужем, не влюблена, потому что я жду того человека, которого я хочу головой. Я готова подождать и знаю, что дождусь», — заинтриговала звезда.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая через месяц после свадьбы объявила о беременности. Она ждет первенца вместе с известным певцом.

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