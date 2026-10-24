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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Развод Элины Светолиной: экс-муж теннисистки разоблачил истинную причину разрыва 5-летнего брака

Гаэль Монфис впервые вышел на связь после ряда недоразумений.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © Associated Press

Французский теннисист Гаэль Монфис впервые прокомментировал развод с украинской спортсменкой Элиной Светолиной и вступился за бывшую жену на фоне критики в Сети.

Мужчина объяснил, что стоит за их решением разойтись, вспомнил о непростом периоде в собственной жизни и подчеркнул, что они остаются семьей ради общей дочери.

Как известно, о завершении пятилетнего брака Свитолина и Монфис сообщили совместным заявлением в Instagram. Ранее украинская теннисистка откровенно рассказала о причинах разрыва, в частности об изменениях в мировоззрении, войне в Украине и потере чувств. После этого часть иностранной аудитории французского спортсмена принялась критиковать ее.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Теперь Монфис решил лично высказаться по поводу ситуации. В своем фотоблоге он опубликовал большой пост, в котором призвал с пониманием отнестись к решению бывшей жены и не делать поспешных выводов. Со своей стороны он не скрыл, что переживал непростую внутреннюю борьбу с собой, которая привела к такому результату.

«Мы всегда откровенно рассказывали о трудностях, с которыми каждый из нас сталкивался лично. Для меня это был ряд травм и сомнений в себе, которые бросали новые вызовы. Для Элины — разрушение и страдание, постигшие ее страну. Теперь мы расстаемся. И по-прежнему мы решили вместе поделиться с общественностью этим непростым испытанием», — написал спортсмен.

Заявление Гаеля Монфиса

Заявление Гаеля Монфиса

Монфис заметил, что разрыв отношений сопровождается сложными чувствами, с которыми они оба пытаются справиться. В то же время, теннисист подчеркнул, что между ними сохранились уважение и любовь, несмотря на решение больше не быть парой.

Отдельно французский спортсмен отреагировал на волну критики, с которой столкнулась Свитолина после своей откровенности. Он подчеркнул, что бывшая супруга не была обязана публично объяснять причины развода, а ее решение поделиться личным было вполне добровольно.

«Многие решили, что ее объяснение было недостаточно совершенным, и теперь Элина столкнулась с критикой, которая, по моему мнению, в лучшем случае была недоброжелательной, а в худшем — наполненной ядовитой злобой», — отметил Монфис.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Спортсмен также вспомнил, как Свитолина поддерживала его на протяжении совместной жизни. По словам француза, именно она в свое время помогла ему не завершать теннисную карьеру, когда он уже был готов уйти из спорта. Монфис назвал бывшую жену важной частью своих величайших жизненных побед, среди которых — рождение дочери Скай.

«Мы с Элиной, может больше и не пара, но мы все еще семья. Мне больно, однако я навсегда благодарен ей за поддержку и любовь, которые она дарила мне все эти годы. Когда я был готов завершить карьеру в теннисе, именно она подбодрила меня и помогла продолжить. Она также стоит за некоторыми величайшими победами в моей жизни. Самая большая из них — наша дочь Скай», — поделился теннисист.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

В конце поста Монфис попросил всех помнить, что за известными именами стоят обычные люди со своими переживаниями и трудностями. Он подчеркнул, что не все обстоятельства личных отношений можно объяснить одним сообщением, поэтому призвал не осуждать их за такой непростой выбор.

«Элина испытывает собственные трудности, с которыми ей приходится бороться, так же как и я — со своими. Я уважаю ее выбор и причины, которые привели к нему. Мы будем и дальше поддерживать друг друга и будем заботиться друг о друге, особенно как два человека, которых объединяет общий ребенок», — подытожил спортсмен.

Напомним, недавно Элина Свитолина также вступилась за бывшего мужа-француза после критики их развода и объяснила свою позицию.

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