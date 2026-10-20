Развод Элины Светолиной: почему ушла от старшего на 8 лет теннисиста и как будут воспитывать дочь

Элина Свитолина с эксчеловиком и дочерью

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Украинская теннисистка Элина Свитолина ошеломила новостью о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом после пяти лет супружеской жизни. Спортсменка откровенно рассказала, как полномасштабная война повлияла на ее эмоциональное состояние, почему ей необходимо снова найти себя и какое место в этой непростой истории занимает их четырехлетняя дочь Скай.

Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, как развивались отношения одной из самых известных спортивных пар мира, чем запомнились их романтические признание и свадьбы, каких успехов добилась Элина Свитолина в теннисе и что известно о решении, которое стало новым этапом в жизни спортсменов.

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Элина Свитолина объявила о разводе с Гаэлем Монфисом

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © Associated Press

19 октября 2026 года Элина Свитолина сообщила о завершении супружеских отношений с Гаэлем Монфисом. Новость стала неожиданностью для многих почитателей пары, ведь недавно спортсмены публично демонстрировали нежность друг к другу и поддерживали совместные профессиональные начинания.

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В своем обращении теннисистка объяснила, что полномасштабная война в Украине оказала существенное влияние на ее эмоциональное состояние. За внешней собранностью и спортивными успехами скрывались бессонные ночи, сомнения и переживания, о которых она долго не рассказывала публично.

Свитолина отметила, что постепенно начала терять чувство себя и поняла необходимость перемен. После долгих раздумий она пришла к выводу, что не может полностью восстановить внутреннее равновесие внутри брака.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina

В то же время спортсменка не обвинила мужчину в разрыве. По ее словам, Монфис выслушал ее и отнесся к решению с уважением. Элина также отметила, что их отношения были важной частью ее жизни, а общие годы принесли ей много счастливых моментов.

Отдельно теннисистка подчеркнула, что завершение брака не означает распада их семьи. Важнейшей для обоих остается дочь Скай, ради которой они будут продолжать быть рядом и совместно выполнять родительские обязанности.

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Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina

Пока Свитолина не сообщала об изменах, громких конфликтах или других конкретных обстоятельствах, которые могли бы привести к разрыву. Поэтому говорить о дополнительных причинах завершения брака нет оснований.

Как началась история любви Элины Светолиной и Гаэля Монфиса

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Роман Элины Светолиной и Гаэля Монфиса начался в конце 2018 года. В тот момент оба уже были известными профессиональными теннисистами, выступали на международных турнирах и хорошо знали друг друга в спортивной среде. Однако романтические чувства между ними возникли не сразу.

Важную роль в их истории сыграла встреча в Париже. Тогда Свитолина праздновала спортивный успех, а Монфис предложил ей провести время вместе. Впоследствии обычное приглашение переросло в роман, быстро привлекший внимание поклонников тенниса.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © instagram.com/g.e.m.s.life

В январе 2019 пара уже не скрывала отношений и появлялась вместе во время Australian Open. Влюбленные привлекли внимание не только благодаря спортивным достижениям, но и непринуждённому общению, чувству юмора и открытости. Они охотно делились общими моментами в социальных сетях и шутили друг друга.

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Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Несмотря на романтическое начало, отношения спортсменов не были безоблачными. В июне 2019 года они разошлись, но позже восстановили роман. Еще один кризис произошел в начале 2021 года. Тогда казалось, что их пути могут окончательно разойтись, однако весной пара снова была вместе.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina

Признания в Альпах и кольца за сотни тысяч евро

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

В апреле 2021 года Гаэль Монфис сделал предложение Элине Светолиной. Для особого момента француз избрал швейцарские Альпы, где романтическая атмосфера гор стала фоном для предложения руки и сердца.

Теннисистка ответила согласием, а новость о помолвке быстро разлетелась спортивными и светскими медиа. Особое внимание привлекло кольцо от ювелирного дома Tiffany & Co. В публикациях о помолвке ее стоимость оценивалась примерно в 700 тысяч евро. В то же время, эта сумма является медийной оценкой, а не официально подтвержденной стоимостью украшения.

Признание стало символическим продолжением истории пары, уже пережившей несколько расставаний. Несмотря на предыдущие трудности, Свитолина и Монфис решили увязать жизнь друг с другом.

Обоим приходилось совмещать личные отношения с напряженным профессиональным графиком. Теннис предусматривает постоянные путешествия, длительные тренировки и участие в турнирах в разных странах. Однако спортсмены смогли построить отношения и вскоре создали семью.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Свадьба в Женеве и парные татуировки

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

16 июля 2021 года Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу в Женеве. Вместо масштабного светского мероприятия влюбленные выбрали камерное празднование в кругу родных и ближайших друзей. В то же время среди гостей были представители спортивного и развлекательного мира, в том числе американская актриса и певица Кристина Милиан.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Брак двух известных теннисистов стал заметным событием для их любителей. За романтической историей пары следили не только из-за спортивных результатов, но и благодаря открытости, с которой они рассказывали о своей жизни.

Особым символом их отношений стали парные татуировки в виде черной пантеры. У Монфиса изображение расположено на левом плече, а у Светолиной — на правом бедре. Спортсмены также использовали это прозвище друг для друга.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Пантера ассоциировалась с силой, быстротой, выносливостью и независимостью — чертами, важными для профессиональных теннисистов. Татуировка стала еще одной деталью, подчеркивающей особую связь между влюбленными.

В тот момент их история действительно напоминала романтическую сказку: знакомство, расставание, примирение, предложение в горах и свадьбу. Однако за красивыми фотографиями и публичными появлениями оставалась личная жизнь, которая не всегда соответствовала идеальной картинке.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Рождение дочери Скай: как изменилась жизнь супругов

Элина Свитолина с дочерью / © instagram.com/elisvitolina

15 октября 2022 года у Элины Светолиной и Гаэля Монфиса родилась дочь Скай. Ее появление стало одним из важнейших моментов в жизни супругов и открыло новый этап в отношениях спортсменов.

Элина Свитолина с дочерью / © instagram.com/elisvitolina

С того времени им приходилось планировать жизнь с учетом не только теннисных сезонов, тренировок и международных переездов, но и потребностей ребенка. Для обоих это означало необходимость совмещать профессиональные амбиции с отцовством.

Материнство стало для Светолиной новым опытом, который она не раз называла важной частью своей жизни. После рождения дочери теннисистка постепенно вернулась в профессиональные соревнования и снова начала демонстрировать высокие результаты.

Элина Свитолина с дочерью / © instagram.com/elisvitolina

Ее возврат стал показательным примером того, как спортсменка может возобновить карьеру после беременности и родов. Для этого требовались не только физическая подготовка, но и значительная психологическая выносливость и перестройка повседневной жизни.

Монфис также продолжал профессиональные выступления, потому организация семейного быта требовала от обеих гибкости. Они делились отдельными моментами жизни с дочерью, демонстрируя, что пытаются находить время для семьи, несмотря на насыщенный график.

Элина Свитолина с дочерью / © instagram.com/elisvitolina

Именно поэтому новость о завершении брака стала неожиданной для многих поклонников пары. В то же время, Свитолина подчеркнула, что рождение Скай остается самой ценной частью их общей истории, а изменение отношений между взрослыми не отменяет их ответственности перед ребенком.

Гаэль Монфис растрогал Светолину на корте перед завершением карьеры

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © Associated Press

3 сентября 2026 года Гаэль Монфис эмоционально обратился к жене прямо из теннисного корта во время события, связанного с завершением его профессиональной карьеры. Француз поблагодарил Элину за поддержку, которую она оказывала ему в течение общих лет, и отметил ее роль не только как спортсменки, но и ближайшего человека.

Монфис подчеркнул, что Свитолина была рядом с ним в разные периоды жизни, помогала преодолевать трудности и поддерживала его профессиональные стремления. Отдельно он вспомнил дочь Скай, рождение которой стало для них общим счастьем.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © Associated Press

Во время этого обращения Элина не смогла сдержать слезы. Момент быстро привлек внимание болельщиков и стал одним из самых эмоциональных эпизодов публичной истории пары.

На фоне нынешнего заявления о разводе этот эпизод приобрел особое значение для поклонников. Еще недавно спортсмены демонстрировали близость и благодарность друг другу, а теперь сообщили о решении завершить брак.

Однако эти события не обязательно противоречат друг другу. Любовь, уважение и признательность за общее прошлое могут оставаться даже тогда, когда люди решают изменить формат отношений. В то же время, нет оснований утверждать, что во время обращения Монфис знал о будущем решении жены или что на тот момент пара уже находилась на грани разрыва.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © Associated Press

Кто такая Элина Свитолина: детство, карьера и главные достижения

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина — одна из самых успешных украинских теннисисток, получившая международное признание благодаря стабильным выступлениям на самых престижных турнирах мира. Она родилась 12 сентября 1994 в Одессе и начала заниматься теннисом в детстве. Впоследствии спорт стал ее профессией, а настойчивость помогла пройти путь от юниорских соревнований до самых высоких позиций мирового рейтинга.

Элина Свитолина / © Associated Press

В профессиональном теннисе Свитолина известна выносливостью, быстротой передвижения кортом, умением защищаться и находить решения в напряженных матчах. Она неоднократно побеждала соперниц, возглавлявших мировой рейтинг, и в течение многих сезонов оставалась среди сильнейших теннисисток планеты.

Одним из самых больших достижений украинки стало третье место в мировом рейтинге WTA, которого она впервые достигла в 2017 году. В общей сложности Свитолина получила 20 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победила на престижном Итоговом турнире WTA Finals 2018 года.

Элина Свитолина / © Associated Press

Историческим моментом для спортсменки стали Олимпийские игры в Токио 2020 года, которые прошли летом 2021 из-за пандемии коронавируса. Свитолина завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде — первую олимпийскую награду Украины в теннисе.

На турнирах серии Grand Slam украинка тоже неоднократно доходила до решающих стадий. Она играла в полуфиналах Уимблдона и US Open, а в 2026 году досталась этой стадии на Australian Open. Такие результаты закрепили за ней статус одной из сильнейших теннисисток своего поколения.

Элина Свитолина / © Associated Press

Отдельное место в жизни спортсменки занимает Украина. После начала полномасштабного российского вторжения Свитолина активно использовала свою публичность, чтобы привлекать внимание к войне и поддерживать украинцев. Она также развивает собственный благотворительный фонд, помогающий детям и молодым теннисистам в Украине.

Несмотря на значительные спортивные успехи, жизнь Светолиной не ограничивается победами и рейтингами. За годы карьеры ей приходилось переживать травмы, восстанавливаться после перерывов, возвращаться к соревнованиям после рождения дочери и приспосабливаться к реальности, в которой страна продолжает бороться за независимость.

Элина Свитолина / © Associated Press

Личная жизнь Светолиной до брака с Монфисом

Свитолина со своим бывшим Рисом Топли / © instagram.com/topleygram

К роману с Гаэлем Монфисом в жизни Элины были и другие отношения. В 2016-2018 годах она встречалась с британским игроком в крикет Рисом Топли. Впоследствии пара разошлась. По сообщениям медиа, одной из причин стали разные графики и сложность поддерживать отношения из-за профессиональных обязательств.

Свитолина со своим бывшим Рисом Топли / © instagram.com/topleygram

К тому моменту Свитолина уже была известной спортсменкой, чей календарь предусматривал постоянные переезды между странами. Ее работа требовала полной концентрации, регулярных тренировок и готовности к длительным командировкам. Такой ритм жизни мог осложнять построение личных отношений, особенно если у партнера также была насыщенная профессиональная деятельность.

Свитолина со своим бывшим Рисом Топли / © instagram.com/topleygram

Знакомство с Монфисом стало новой страничкой. Поскольку он тоже был профессиональным теннисистом, оба хорошо понимали специфику работы друг друга: давление результатов, эмоциональное истощение, необходимость восстанавливаться после поражений и жить в соответствии с календарем соревнований.

Однако общая профессия не гарантировала, что все жизненные трудности можно будет преодолеть вместе. История их отношений показала, что даже люди со схожими обстоятельствами могут по-разному переживать внутренние кризисы.

Почему Свитолина решила расторгнуть брак: влияние войны и психологическое состояние

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

В своем обращении Элина особо отметила влияние войны на ее внутренний мир. Она объяснила, что долгое время не рассказывала публично о бессонных ночах, сомнениях и ощущениях постепенной потери себя.

Для украинской спортсменки война стала не только событием, за которым она следит из-за границы. Она напрямую связана с ее родиной, близкими, личными ценностями и ответственностью, которую Свитолина испытывает перед Украиной. В то же время, от нее продолжают ожидать результатов на международной арене, побед и психологической устойчивости.

Теннис — индивидуальный вид спорта, в котором спортсменка во время матча фактически остается один на один с соперницей, собственными решениями и эмоциями. Подготовка к соревнованиям требует значительных ресурсов, а постоянное давление результатов может усиливать внутреннее напряжение. В случае Свитолиной к этому добавляются переживания из-за войны в родной стране.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Однако теннисистка не утверждала, что война была единственной причиной разрыва и не перекладывала ответственность за свое решение на мужчину. Она описала ее влияние на собственное психологическое состояние и объяснила, что в конце концов осознала необходимость перемен.

Свитолина дала понять, что больше не может игнорировать свои потребности и стремится восстановить внутреннее равновесие. Для нее это стало непростым, но важным решением, касающимся не только личной жизни, но и будущего.

В то же время нет оснований утверждать, что супруги расходятся из-за измены, финансовых споров, конфликтов по воспитанию ребенка или другой конкретной причине. Сама Элина не сообщала о таких обстоятельствах, а какие-либо предположения остаются только слухами.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Что будет с дочерью Скай после развода родителей

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Несмотря на завершение брака, Элина Свитолина и Гаэль Монфис остаются родителями дочери Скай. В своем обращении теннисистка особо подчеркнула, что ребенок всегда будет для них на первом месте.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Свитолина дала понять, что изменение формата отношений между взрослыми не означает прекращения ответственности перед дочерью. Оба и дальше планируют присутствовать в ее жизни и поддерживать ее на разных этапах взросления.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Пока что пара не раскрывала подробностей того, как будет организовывать совместное воспитание Скай. Поэтому говорить о конкретных договоренностях о проживании ребенка, графиках или других семейных вопросах рано. Публично известно лишь то, что оба родителя планируют оставаться рядом с ним.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Для Светолиной материнство стало неотъемлемой частью жизни, равно как и теннис. Она уже проходила через сложный процесс возвращения к профессиональному спорту после рождения ребенка и демонстрировала, что может совмещать эти роли. Теперь ее ждет еще одно изменение — необходимость выстраивать будущее после завершения брака.

В то же время спортсменка попросила дать им с Монфисом простор для восстановления. Это свидетельствует о том, что они не готовы публично обсуждать все подробности своего решения.

Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Напомним, недавно звезда «Парочки следователей» Буйновская ошеломила признанием о кризисах в браке.

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