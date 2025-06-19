Развод Кэти Перри и Орландо Блума: подруга певицы рассказала о серьезном кризисе в их браке

Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

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Подруга американской певицы Кэти Перри рассказала о проблемах в ее браке с голливудским актером Орландо Блумом.

Лишь недавно появилась информация, что супруги не справились с серьезным кризисом и приняли решение развестись. Подруга артистки подтвердила, что это действительно так. По ее словам, брак Перри и Блума сейчас на грани краха. Близкий человек исполнительницы не берется загадывать, удастся ли супругам помириться. Она убеждена, что их совместное будущее мало возможно.

"К сожалению, они на грани краха. Боюсь, что примирение не выглядит многообещающе", - поделилась подруга артистки, передает Daily Mail.

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Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

Развод Кэти Перри и Орландо Блума - что известно

Недавно в Сети распространились слухи о разрыве пары. Сразу несколько инсайдеров различным западным СМИ рассказали, что знаменитости приняли решение развестись. Произошло это якобы на фоне карьерных проблем Перри. Блум, по словам инсайдеров, поддерживал жену, однако она же слишком эмоционально реагирует на неудачи, что негативно влияет и на их отношения.

Сейчас супруги не комментируют слухи об их разрыве. Однако Кэти Перри и Орландо Блум дают понять, что действительно сейчас в их паре не все в порядке. Певицу замечали без кольца, а актер отправится на свадьбу Джеффа Безоса без жены. А недавно же Кэти Перри на своем концерте исполнила песню I'm Still Breathing, в которой поет о разбитом сердце. Зрители передали ей шоколадное печенье. Артистка же со сцены сказала: "Эта песня о разрыве отношений, и это печенье спасло меня".