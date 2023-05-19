Развод отменяется: Камалия показала, как муж поздравлял ее с 46-летием в Каннах

Украинская певица Камалия 18 мая отметила день рождения.

Артистке исполнилось 46 лет. В этот день Камалия не устраивала громкие празднества, а отправилась в город Канны, где приняла участие в благотворительном вечере украинской культуры — Ukrainian fashion film festival.

На мероприятии Камалия представила музыкальную программу и исполнила свои хиты на украинском. Перед зрителями именинница появилась в голубом костюме с веночком на голове.

Камалия

Отметим, что день рождения Камалии не смог пропустить ее все еще официальный муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур. Он внимательно следил за выступлением возлюбленной и поддерживал ее. А в конце ее выступления вышел на сцену с огромным букетом цветов и сказал: "Спасибо, что вы все собрались на день рождения моей любимой женщины".

Камалия

Камалия и Мохаммад Захур

Камалия и Мохаммад Захур

После благотворительного мероприятия супруги отправились праздновать в местный ресторан. Там Камалия и Мохаммад Захур весело танцевали и проводили друг с другом время.

Камалия и Мохаммад Захур

Камалия и Мохаммад Захур

Камалия

Так что поклонники пары могут выдохнуть с облегчением – похоже, их развод отменяется.

Напомним, что в середине апреля этого года Камалия ошеломила фанов новостью, что после 20 лет брака расстается с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Тогда артистка делилась, что они впервые очень серьезно поругались. А причиной их конфликта стала дочь Захура от экс-жены, россиянки.

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