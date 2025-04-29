Развод, выкидыш, болезнь мамы: Елена Кравец довела до слез откровенными признаниями в моноспектакле

Елена Кравец в моноспектакле / © ТСН.ua

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Артистка Елена Кравец вернулась на сцену после трех лет паузы и сыграла сразу пять ролей в моноспектакле, которую срежиссировала Елена Коляденко .

Вчера, 28 апреля, на сцене столичного театра имени Ивана Франко состоялась премьера моноспектакля известной артистки и телеведущей Елены Кравец. Редакция ТСН.ua также могла быть среди первых зрителей этой постановки и оценить театральный дебют эксзвезды Студии "Квартал 95".

Спектакль называется "Можно я просто посижу?", и в нем Кравец воплощает сразу пять разных женских образов. Каждая героиня проходит свой личный путь перемен во время войны проекта у нее родилась около семи лет назад. А уже в сотрудничестве с психотерапевтом Анной Лелик и юмористом Игорем Френкелем был создан сценарий, в основу которого были положены реальные истории украинок.

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Елена Кравец во время спектакля "Можно я просто посижу?"

Елена Кравец во время спектакля "Можно я просто посижу?"

Режиссером постановки стала Елена Коляденко, известная своими мегауспешными представлениями "Шкаф" и "Кабаре". За пластические движения Кравец отвечал известный хореограф Игорь Кулешин ("Танцы со звездами"), а художницей-постановщицей была талантливая дизайнер Дарья Белая.

Дарья Белая и Елена Коляденко снова вместе - известная их совместная работа мюзикл "Кабаре"

Спектакль не был похож на традиционную театральную постановку. До того, как Кравец появилась на сцене, телеведущий Роман Мищеряков выбрал восемь зрителей, которым повезло созерцать игру знаменитости прямо на сцене. Более того, все они принимали непосредственное, хотя и эпизодическое участие в некоторых мизансценах вместе с главной героиней. Под сопровождение живой музыки (а именно пианино и контрабаса) Кравец перевоплощалась в разных женщин, меняя голос, осанку, образ, вызывая у зрителей настоящий омут эмоций — от легкой улыбки до тихих слез.

Ведущий Роман Мищеряков / © ТСН.ua

Декорации были лаконичны и очень символичны — кресло, словно из кабинета психотерапевта, зеленая лужайка, огромная декоративная люстра и ширма, за которой исполнительница, собственно, перевоплощалась.

Декорации спектакля "Можно я просто посижу?"

"В каждой из этих женщин я узнаю эхо собственной истории, собственных вопросов к жизни. Там есть одна история, которую я написала сама - она очень личная", - признавалась Елена Кравец накануне премьеры. И действительно, зная биографию самой актрисы, трудно отделить ее собственную жизнь от событий, происходящих с ее героинями. Ибо у Елены так же была трагедия в жизни, связанная с выкидышем, о чем она откровенно рассказывала в интервью. Тема развода также не раз возникала в творческих кулуарах, хотя до сих пор Елена Кравец не комментирует события в личной жизни.

Елена Кравец в моноспектакле

Елена Кравец в моноспектакле

Одной из самых щемящих сцен постановки был финальный монолог Елены о ее родителях, после которого зрители едва сдерживали слезы. "Папа очень терпеливо сейчас ухаживает за моей мамой после инсульта. Моет, кормит ее, одевает. А мама потеряла краткосрочную память, пострадал гиппокамп. Мама моя может не помнить, какой сегодня день, где она находится, и не всегда узнает нас", — откровенно призналась артистка со сцены.

Жанр постановки более похож на мелодраму и несколько напоминает терапевтический сеанс, заставляющий зрителя после просмотра начать диалог с собой. Сочетание такой искренности, глубины, боли и надежды не может оставить равнодушным даже больших скептиков, но такие в принципе обойдут вниманием эту постановку, зная, кто играет в ней главную и единственную роль. Все же те, кто таки решится стать свидетелем эмоциональных драматических переживаний в исполнении 48-летней Елены Кравец, уверены, будут приятно удивлены глубиной ее актерской игры.

Елена Кравец во время спектакля "Можно я просто посижу?"

Отваживаться на такую постановку еще и на большой сцене главной театральной площадки страны нужно иметь недюжинную смелость. Как и говорить на такие откровенные и интимные темы вообще. Но Елена Кравец наконец-то может себе это позволить. Как мы узнали, с этой постановкой актриса планирует отправиться во всеукраинский тур (после второго показа в Киеве, который состоится 16 июня).

На мероприятии журналисты ТСН.ua встретили многие известных личностей, среди них были Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Анатолий Анатолич с Юлой, Дмитрий Шуров, Степан Казанин с женой Натальей, Даниэль Салем с певицей Lida Lee, юморист Владимир Шумко с женой Анной и другие. Также поддержать Елену пришли муж Сергей и старшая дочь Мария.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева на премьере спектакля Елены Кравец / © ТСН.ua

Юла и Анатолий Анатолич тоже были среди зрителей спектакля / © ТСН.ua

Все они, а также десятки других благодарных зрителей выстроились в длинную очередь к Елене на сцену, чтобы поздравить с премьерой и вручить цветы.

В конце спектакля зрители аплодировали Елене Кравец стоя