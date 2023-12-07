Развод звезд 2023: Камалия, Добрынин, Салем, Тринчер и другие знаменитости, которые расторгли брак

Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

В 2023 году многие звездные пары расстались. В частности, разными путями разошлись как те влюбленные, которые непродолжительное время были в отношениях, так и те, чей брак казался одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей развелся в 2023 году и официально стал холостяком или холостячкой.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская

Первой об их разрыве заговорила именно Алина Шаманская. В начале января блогерша объявила, что они с актером разводятся. Последней каплей для Алины вроде бы стало то, что Руслан проводил время с другой блогершей, записывал с ней видео интимного характера и публично унижал свою жену. Больше подробностей Шаманска не стала рассказывать.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

А сам Ханумак убеждал, что на самом деле они еще до войны разошлись. Также он опровергал заявления бывшей и уверял, что никогда бы ей не изменил. К слову, в браке супруги прожили около шести лет. Вместе они воспитывают сына Артура, который родился в сентябре 2017 года.

Риз Уизерспун и Джим Тот

Супруги прожили в браке 12 лет. Однако 24 марта Риз и Джим в совместном заявлении объявили, что разводятся. Конечно, знаменитости не стали называть причину, лишь указали, что решение было не из легких. Тем не менее эксы уверяют, что после развода сохранили теплые отношения. У Риз и Джима есть общей сын – 11-летний Теннеси Джеймс.

Риз Уизерспун и Джим Тот / Фото: Associated Press

Венсан Кассель и Тина Кунаки

О разрыве знаменитостей стало известно в начале апреля. Ни актер, ни модель ни разу не комментировали свой развод, так что неизвестно, что стало причиной такого решения. Кассель и Кунаки прожили в браке пять лет и воспитывают общую дочь Амазони.

Венсон Кассель и Тина Кунаки

Камалия и Мохаммад Захур

Новость о разводе пары стала очень большой неожиданностью. Камалия и Захур прожили в браке 20 лет и казались одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Тем не менее, 13 апреля артистка объявила, что они разводятся. Причину певица не называла, только говорила, что больше года они работали над отношениями, но решили жить отдельно.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Предполагается, что трещина в браке Камалии и Захура возникла из-за дочери бизнесмена от предыдущего брака. Певица говорила, что они не ладят между собой и ссорятся на фоне войны в Украине. Больше всего исполнительницу огорчало, что Захур становился на сторону дочери. В настоящее время бизнесмен живет в Британии, а певица – в Украине. Они часто видятся и проводят вместе время, но уже не как супруги, а как друзья и родители общих дочерей – Арабеллы и Мирабеллы, которым 10 лет.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман

Солист группы Imagine Dragons развелся с супругой в средние апреля. Фанаты звездной пары надеялись, что они смогут помириться и дальше будут вместе, ведь раньше в их браке уже были такие случаи. Однако, похоже, этого не произойдет. У Рейнольдса появилась новая избранница – актриса Минка Келли.

Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман / Фото: Associated Press

Певец воспитывает с бывшей женой, с которой прожил в браке 12 лет, четверых детей — 11-летнюю дочь Эрров, 6-летних близнецов Гию и Коко и 4-летнего сына Валентайна.

Шеннен Доэрти и Курт Исваренко

Супруги прожили в браке 11 лет. Однако 22 апреля стало известно, что актриса подала на развод. Причины разрыва пары были неизвестны. Однако в своем новом подкасте "Давайте проясним с Шеннен Доэрти" артистка шокировала, почему на самом деле ушла от мужа.

Шеннен Доэрти и Курт Исваренко / Фото: Associated Press

Оказалось, что Курт изменял ее последние два года. Более того, он рассказал Доэрти об отношениях с другой женщиной именно тогда, когда актриса готовилась к операции по удалению опухоли в мозгу.

Оксана Билозир и Роман Недзельский

Супруги развелись после 33 лет брака. Об их разрыве сообщил именно Недзельский. Музыкант, а с начала войны военный, признался, что инициатором была именно певица. Билозир подала заявление в суд, после чего их развели. Причины Недзельский называть не стал, хотя делился, что был против развода.

Оксана Билозир и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Сама же Билозир говорила, что до официального развода они уже 10 лет не были парой, так что она просто поставила точку в этой истории. Певица уверяла, что после разрыва осталась в дружеских отношениях с мужем.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

Супруги прожили в браке 18 лет, однако 3 мая стало известно, что Баумгартнер подала на развод. Почему женщина решила расстаться с американским актером – неизвестно. Кристин лишь сослалась на обычные "непримиримые разногласия". У бывших влюбленных есть трое общих детей – сыновья Кейден и Гейс и дочь Грейс.

Кевин Костнер с бывшей супругой / Фото: Associated Press

Никита Добрынин и Даша Квиткова

В середине января пара ошеломила новостью, что разводится. Фанаты знаменитостей были шокированы, ведь Никита и Даша за полгода до разрыва обвенчались и строили совместные планы на будущее.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

19 июня бывшие супруги официально развелись почти после трех лет брака. Причины такого решения остаются неизвестными. Добрынин и Квиткова после разрыва поддерживают хорошие отношения ради их 2-летнего сына Льва.

Даниэль Салем и Мария

Новость о разводе пары стала настоящей неожиданностью. 24 июня Даниэль сообщил, что они с супругой больше не вместе. Более того, пара якобы подала на развод еще до начала полномасштабной войны. Салем говорил, что он мало уделял внимания Марии, кроме того, они очень ревнивы. Все это негативно влияло на отношения. Тем не менее, бывшие влюбленные пытаются поддерживать дружеские отношения ради общей дочери Санты-Луны.

Даниэль Салем с бывшей женой Марией / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Сергей Жадан и Ирина Куницына

Лидер группы "Жадан и Собаки" 26 июня официально развелся с супругой после 15 лет брака. В судебных документах утверждалось, что "супруги давно не живут семейной жизнью и не ведут общий быт". У бывших влюбленных есть общая дочь Мария.

Сергей Жадан с экс-женой и дочерью

Кстати, сам Жадан свой развод не комментировал. Однако уже довольно долго музыканту приписывают роман с певицей Кристиной Соловий.

Кристина Соловий и Сергей Жадан

Рики Мартин и Джован Йосеф

Пара прожила в браке шесть лет. Однако 7 июля они ошеломили новостью, что разводятся. Причину называть не стали. Однако говорят, что у Рики Мартина появился новый избранник, ради которого он и ушел от своего партнера.

Рики Мартин и Джован Йосеф / Фото: Associated Press

София Вергара и Джо Манганьелло

Супруги актеров 18 июля объявили о разводе. Причину такого решения они называть не стали и попросили о конфиденциальности. В браке София и Джо прожили семь лет.

София Вергара и Джо Манганьелло / Фото: Associated Press

Ариана Гранде и Далтон Гомес

18 июля стало известно, что американская певица разводится с агентом элитной недвижимости. Причиной такого решения друзья бывших влюбленных называли то, что у них разные темпы жизни. Кроме того, в Гранде якобы слишком напряженный график работы, что негативно повлияло на брак.

Ариана Гранде и Далтон Гомес / Фото: instagram.com/arianagrande

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Американская певица еще в июне прошлого года праздновала свадьбу. Однако уже через год она развелась с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Новость подтвердил мужчина в августе. Он заверил, что они разошлись на положительной ноте и не собираются друг друга поливать грязью.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Софи Тернер и Джо Джонас

Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас объявили о разводе 6 сентября. Говорят, что инициатором стал именно мужчина. Супруги прожили в браке четыре года и воспитывают двух дочерей.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Associated Press

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

За свадьбой этой пары наблюдала вся страна, ведь они женились на фронте. 15 апреля у них родилась дочь Афина. Однако уже летом стало ясно, что пара разводится. Долгое время Евгения воздерживалась от комментариев. Однако осенью Эмеральд шокировала подробностями разрыва. Они рассказала, что ее бывший муж – абьюзер, он обижал ее на протяжении всей беременности и после родов даже начал поднимать руку. Евгения поделилась, что просто убежала от Стипанюка.

Евгения Эмеральд с бывшим мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс

Американский актер прожил с супругой в браке 27 лет. Однако 15 сентября супруги объявили, что разводятся. Говорят, что во время коронавируса бывшие влюбленные поняли, что между ними более дружеские отношения, чем романтические. Поэтому они решили развестись. У супругов двое общих детей – сын Оскар и дочь Ава.

Хью Джекман с бывшей женой / Фото: Associated Press

Даррен Гейз и Ричард Каллен

Фронтмен известной в 2000-х группе Savage Garden Даррен Гейз 18 сентября подал заявление на развод со своим партнером. Музыкант не стал называть причину и заверил, что после разрыва они остались лучшими друзьями.

Даррен Гейз и Ричард Каллен / Фото: instagram.com/darrenhayes

Сергей Танчинец и Анна

27 сентября музыкант ошеломил новостью, что после 15 лет брака расстается с женой. Певец не стал называть причину, посоветовал не искать виновных и отметил, что такое случается. Бывшие влюбленные остались в хороших отношениях и вместе воспитывают двоих детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна.

Сергей Танчинец с бывшей женой

Василий Вирастюк и Инна

В конце сентября стало известно, что нардеп и стронгмен Василий Вирастюк разводится с супругой Инной. Знаменитость говорил, что принял решение о прекращении их отношений еще в октябре 2022 года. На отношения пары якобы повлияло расстояние, ведь во время полномасштабной войны Инна с детьми была за границей, а Вирастюк – в Украине.

Василий Вирастюк с бывшей женой / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Также известно, что на положительной ноте бывшим влюбленным разойтись не удалось. Они через суд делят общее имущество, которое нажили вместе за 15 лет, а также судятся через алименты. Вирастюк говорит, что Инна просит слишком большую сумму, которую он попросту не потянет.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Певица Вера Брежнева официально подтвердила развод с композитором 6 октября. Говорили, что причиной разрыва стали разные позиции на войну в Украине. Как известно, Брежнева осудила российское вторжение и занялась волонтерством, а вот Меладзе выбрал молчание. Также некоторые утверждали, что у композитора якобы появилась любовница. Тем не менее, истинная причина развода пары неизвестна. Они избегают каких-либо комментариев по поводу разрыва.

Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/meladzemusic

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Американская актриса развелась со скульптором после 45 лет брака. Более того, пара не жила вместе более шести лет. Отмечается, что бывшие влюбленные уважают друг друга, но решили не быть вместе. У Стрип и Гаммера четверо детей – сын и три дочери.

Мэрил Стрип с бывшим мужем Доном Гаммером / Фото: Associated Press

Александр Кривошапко и Мария

В сентябре 2022 года Александр и Мария поженились. Однако уже 25 октября этого года стало известно, что супруги развелись. Подробности разрыва пары пока неизвестны. Более того, Кривошапко даже и не сообщал о разводе, а просто представил свою новую избранницу Кристину.

Александр Кривошапко с бывшей супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олег Собчук и Мария

В конце ноября жена лидера группы "Скай" шокировала новостью, что они с мужем разводятся после 20 лет брака. Более того, она назвала его абъюзером и заявила, что их отношения были токсичными. Также Мария показала переписку, где видно, как певец забрал у нее ноутбук, велосипед и угрожает отобрать квартиру.

Олег Собчук с бывшей женой / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Сам Олег Собчук не стал комментировать личное. Он лишь заявил, что развестись решили еще до полномасштабной войны, а они официально расторгли брак еще в мае. Скандальные обвинения Марии музыкант не комментировал.

Анна Тринчер и Александр Волошин

28 ноября знаменитости объявили, что разводятся. В общем, у пары был кризис в отношениях. Анна объясняла, что проблемы возникли на фоне психического расстройства у Александра. Известно, что инициатором развода был именно Волошин. Он объяснил это тем, что его чувства к певице стали угасать. Отметим, экс-влюбленные прожили в браке чуть больше года.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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