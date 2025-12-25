Развод звезд 2025: Комаров, Денисенко, Тополи и другие знаменитости, которые расторгли брак

Звезды, которые развелись в 2025 году / © tsn.ua

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua по традиции подводит итоги уходящего года. Мы пишем об изменениях в личной жизни звезд, которые произошли в них в течение 2025 года.

Ранее мы уже написали довольно радостную новость о звездном бэби-буме. А на этот раз предлагаем вспомнить несколько печальные события о разводе. Немало звездных пар, которые казались крепкими, расторгли брак. Более того, отношения некоторых прекратились с громким скандалом.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Журналист Дмитрий Комаров не из тех, кто раскрывает хотя бы какие-то подробности из личной жизни. Поэтому, каково было удивление фанатов, когда из реестра судебных дел стало известно, что он разводится с женой Александрой Кучеренко. Более того, Дмитрий Комаров еще и подал заявление в суд 1 января. Впоследствии и сам ведущий подтвердил развод и высказался о причинах. Журналист объяснил, что в семьях бывают недоразумения и конфликты, но пары находят общий язык. Очевидно, им с женой не удалось этого сделать. Однако Комаров заверил, что они развелись мирно и поддерживают дружеские отношения. Пара прожила в браке в течение шести лет.

Реклама

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

О разводе актеров тоже стало известно из реестра судебных дел. Инициатором стала Наталка Денисенко, которая 31 января подала заявление в суд. Она указала, что причина этого "потеря чувств друг к другу". Но впоследствии начали всплывать скандальные подробности. В частности, Андрей Фединчик обвинил Наталку Денисенко в измене, мол, она закрутила роман на стороне. Актриса же уверяла, что была верной в браке. Но Фединчик все же настаивает на своем. Что интересно, актер и выдал любовника бывшей жены - это манекенщик Юрий Савранский. Сейчас именно с ним артистка находится в отношениях. Пара прожила в браке восемь лет. Они воспитывают общего сына.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

Едва ли не самый скандальный развод года был у звезды юмористического проекта "Лига смеха" и ветерана ВСУ Виктора Розового. В мае блогерша Ольга Мерзликина объявила об их разрыве. Она отметила, что причиной этого стали измены Розового. Мол, когда он еще служил на фронте, то у него был роман на стороне. А потом Виктор Розовый дал скандальное интервью, где выдал все, что его не устраивало в браке, в том числе и подробности интимной жизни. Пользователи тогда совсем не оценили такой откровенности и раскритиковали высказывания юмориста. Тем временем Ольгу Мерзликину поддержали. Пара прожила в браке год.

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © instagram.com/oliamerzlikina

Кэти Перри и Орландо Блум

Американская певица и голливудский актер прожили в браке четыре года и воспитывать совместную дочь Дэйзи. Они казались одной из идеальных пар Голливуда. Однако в начале июня начали распространяться слухи о кризисах в браке пары, а впоследствии вообще и о разводе. Наконец, певица и актер подтвердили разрыв. Однако они заверили, что остались в прекрасных отношениях и продолжают вместе воспитывать дочь. Кстати, после разрыва с Блумом Перри уже и успела закрутить новый роман. Артистка находится в отношениях с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Артистка и продюсер прожили в браке девять лет. Однако в июле Ольга Горбачева ошарашила новостью об их разводе. Инициатором разрыва была именно певица. Она говорит, что приняла такое решение, поскольку у нее не было ресурса на эти отношения. После развода бывшие супруги остались в прекрасных отношениях и вместе воспитывают двух дочерей - Полину и Серафиму.

Реклама

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Роман Сасанчин и Иванна

О разводе супругов стало известно в начале сентября. Пара прожила в браке три года. Причину разрыва они раскрывать не стали. Однако из их редких комментариев понятно, что в отношениях были серьезные проблемы. Более того, Роман и Иванна разошлись не на позитивной ноте и общаются исключительно в вопросах, что касаются дочери. Иванна сейчас находится в Польше, где уже успела закрутить новый роман. А вот Сасанчин остался в Киеве, где также не скучает в одиночестве.

Роман Сасанчин с бывшей женой / © instagram.com/sasanchyn_official

Николь Кидман и Кит Урбан

В этом году распалась еще одна, казалось бы, крепкая голливудская пара. Актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан подали заявление на развод после 19 лет брака. Что стало причиной такого решения - неизвестно. Однако ходят слухи, что музыкант закрутил роман на стороне и решил строить отношения с любовницей. У Николь Кидман и Кита Урбана есть две общие дочери - Сандей и Фейт.

Кит Урбан и Николь Кидман / © Associated Press

Яна Глущенко и Олег Збаращук

Актриса Яна Глущенко в ноябре сообщила о разводе с мужем Олегом Збаращуком после восьми лет брака. Причину они раскрывать не стали, лишь заверили, что прекращают отношения без ссор и обид друг на друга. Однако ранее было известно, что Яна и Олег переживали серьезный кризис в браке. У бывших супругов есть общий сын Тамерлан.

Олег Збаращук и Яна Глущенко

Тарас и Елена Тополи

Певица и лидер группы "Антитела" в начале декабря объявили о разводе после 12 лет брака, что стало настоящим шоком для поклонников. Бывшие супруги разрыв особо комментировать не стали, поэтому причины остаются неизвестны. Однако артисты заверили, что разводятся с уважением друг к другу и благодарностью. Вместе они продолжают воспитывать троих детей - сыновей Романа и Марка и дочь Марию.

Реклама

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Напомним, 2025 год был полон и радостных моментов. В частности, немало знаменитостей в этом году сыграли свадьбы. Например, старшая дочь певицы Оли Поляковой вышла замуж за иностранца, а актриса Виталина Библив впервые заключила брак.