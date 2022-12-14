Разводы звезд 2022: Дорофеева, Ступка, Валевская и другие знаменитости, которые расторгли брак

Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

В 2022 году было немало громких свадеб. Однако многие пары, отношения которых казались самыми крепкими в шоу-бизнесе, развелись и разошлись разными путями. Предлагаем вспомнить, кто из звезд этого года расторг брак.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

В начале января знаменитые супруги актеров ошеломили новостью, что они разводятся. Для поклонников пары эта новость стала настоящим шоком, ведь Джейсон и Лиза прожили вместе 17 лет, из которых в браке пять. Также пара воспитывает двоих общих детей — дочь Лолу и сына Накоа-Вулфа.

Джейсон Момоа и Лиза Боне / Фото: Associated Press

Эксы решили не называть причины развода. Однако Джейсона впоследствии заприметили в компании актрисы Эйсы Гонсалес. Но их отношения длились недолго – всего два месяца.

Памела Андерсон и Дэн Хейхерст

Брак американской актрисы и модели Памелы Андерсон с телохранителем Дэном Хейхерстом не выдержал проверки на прочность. Лишь через год после свадьбы пара развелась. Причина развода эксов неизвестна.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Похоже, актрисе не везет в личной жизни. Дэн стал пятым мужем Памелы, однако и с ним у нее не сложилась супружеская жизнь.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Пара не вместе уже продолжительное время. Меган и Брайан поженились в 2010 году, а уже через пять лет актриса подала на развод. Однако не довела процесс до конца. Уже в 2020 году Меган снова подала соответствующие документы, и 8 февраля этого года пара наконец-то развелась. Эксы вместе воспитывают трех общих сыновей – Ноа, Боди и Джорни.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми / Фото: instagram.com/meganfox

Кстати, личная жизнь и Меган, и Брайана за время, что они не вместе, изрядно изменилось. Актриса согласилась выйти замуж за музыканта Machine Gun Kelly.

Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Тем временем Брайан снова стал отцом. Танцовщица Шарна Берджесс родила актеру сына.

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / Фото: Getty Images

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Новость о разводе пары просто шокировала их поклонников и даже коллег по сцене. Они считались самой крепкой парой в шоу-бизнесе. Надя и Вова были вместе 11 лет, из которых шесть в браке.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Причину развода пара особо не называла, только рассказывала, что с годами их любовь прошла. Впрочем, через месяц после развода Надю заприметили в компании ресторатора Миши Кацурина, который тоже расторг брак с женой, бизнесвумен Дашей Кацуриной. Впоследствии артистка подтвердила, что у нее есть отношения с ним.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тем временем Вова тоже долго не был в одиночестве. В конце лета он сообщил, что стал встречаться с Дашей Кацуриной.

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Общих детей у Вовы и Нади нет, а Даша и Миша воспитывают сына и дочь.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Пара объявила о разводе в апреле этого года. Полина прокомментировала, что больше не вместе с Дмитрием и после разрыва они остались хорошими друзьями. Также Логунова сообщила, что встретила новую любовь.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий рассказал больше подробностей. Как оказалось, пара порвала в конце 2021 года. Полина встретила возлюбленного-американца, который даже сделал ей предложение. Ступка отметил, что не держит зла на бывшую.

Полина Логунова с женихом / Фото: instagram.com/janiceowenphoto

Дмитрий и Полина поженились 11 марта 2016 года, а уже 25 апреля 2017 у них родилась дочь, которую они назвали Богданой.

Валерий и Юлия Харчишины

Фронтмен группы "Друга ріка" в начале мая сообщил, что расстался с супругой Юлией после 13 лет брака. Музыкант признался, что они разорвали отношения еще до начала полномасштабной войны и не жили вместе. За это время у Харчишина были другие отношения.

Валерий Харчишин с бывшей супругой / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

В общем, Валерий еще в прошлом году рассказывал, что у них с женой испортились отношения на фоне неизлечимой болезни сына. Общая боль не укрепила отношения пары, а наоборот – ухудшила.

Наталья Валевская и Владимир Пригладь

В июле певица Наталья Валевская официально рассталась с Владимиром Пригладю, с которым была в браке 18 лет. Причины такого решения артистка не называла.

Наталья Валевская с бывшим мужем / Фото: instagram.com/valevska_official

Впрочем, Валевская поделилась, что в их отношениях произошло нечто очень серьезное, после чего она поставила точку. Хотя такое решение было принято не сразу, ведь один в их паре пытался спасти брак.

Хотя Наталья и не называла причин развода, певица делилась, что "ее сердце было разбито на куски" и она болезненно переживала разрыв.

Шакира и Жерар Пике

В этом году супруги разошлись со скандалом после 12 лет брака. Шакира приняла решение прекратить отношения из-за многочисленных измен мужа.

Жерар Пике и Шакира / Фото: instagram.com/shakira

Неверный Жерар Пике долго не скучал в одиночестве. Он закрутил роман с Кларой Чиа, которая является молодой копией Шакиры. Говорят, что именно она стала разлучницей. Жерар привел любовницу домой, а Шакира их увидела вместе.

В браке у пары родилось два сына. Шакира получила полную опеку над ними и планирует после Нового года переехать в США. Исполнительница заверила, что не будет препятствовать встречам отца с сыновьями. Кроме того, эксы поделили общее имущество.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

В июне актер сообщил, что расстается с визажисткой. Причину развода пара не называла, также неизвестно, кто именно стал инициатором разрыва. Правда, долгое время Тарас говорил, что скучает по Тине и не ищет новых отношений.

Тарас Цымбалюк с бывшей женой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Однако уже в октябре стало известно, что Цымбалюк закрутил новый роман. Актер время от времени делится романтическими снимками со своей возлюбленной. Сам Тарас не говорит, кто стал его избранницей, но поклонники рассекретили ее. Цымбалюк встречается с ресторатором и бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Тарас Цымбалюк с любимой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Елизавета Коцюба и Юрий Бардаш

Модель Елизавета Коцюба приняла решение расстаться с одиозным мужем. После скандальных заявлений Бардаша о приверженности к политике Путина и после его бегства в РФ Лиза прекратила отношения с ним. В браке пара прожила почти два года, вместе они воспитывают дочь Сару.

Елизавета Коцюба и Юрий Бардаш / Фото: instagram.com/lisa.bardash

Джеймс Хэтфилд и Франческа Томаси

Лидер группы Metallica еще в начале года расстался с женой, однако об этом стало известно только в августе. После разрыва пара поддерживает теплые отношения ради троих общих детей — дочерей Калли и Марселлы и сына Кастора.

Джеймс Хэтфилд и Франческа Томаси с детьми / Фото: Getty Images

Джеймс и Франческа поженились в 1997 году. Пара прожила в браке долгих 25 лет.

Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман

Солист Imagine Dragons в сентябре сообщил, что разводится с женой. В отношениях пара находилась с 2011 года. За это время Эйжа родила Дэну четырех детей.

Дэн Рейнольдс / Фото: instagram.com/danreynolds

Кстати, пара уже объявляла о разводе в 2018 году. Впрочем, супруги сумели преодолеть кризис в отношениях и примириться.

Константин и Валентина Войтенки

Еще в прошлом году стало известно, что пара переживает непростой период в их отношениях. В эфире шоу "Танцы со звездами" Константин сообщил, что они на грани развода и не живут вместе. Но тогда супруги сумели примириться.

Костя Войтенко с бывшей женой / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Однако в октябре этого года Валентина сообщила, что они окончательно развелись. Танцовщица уже вернула себе девичью фамилию – Маринина.

Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. В браке у них родилась дочь Эмилия.

Костя Войтенко с бывшей женой / Фото: instagram.com/valentina_voitenko

Андрей Джеджула и Юлия Леус

В этом году скандальные супруги наконец-то развелись. Пара поженилась в 2017 году, а в 2019 развелась. Впрочем, эксы попытались дать друг другу шанс и снова поженились, а в 2021 году у них родилась дочь.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Впоследствии супруги начали рассказывать шокирующие подробности о семейной жизни. В декабре 2020 года Леус на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом шоумена. Юлия рассказывала, что муж избивал ее и издевался над ней.

Однако и Джеджула не стал молчать. Он назвал бывшую манипулятором, которая живет за счет других. Также шоумен рассказывал, что Леус избивала его.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Эксы официально развелись, однако продолжают судиться по поводу опеки над дочерью Адель. По словам Джеджула, Леус не дает ему видеться с ребёнком.

Dj Nastia и Сергей Лещенко

Скандальная Анастасия Топольская после пяти лет брака рассталась с экс-нардепом Сергеем Лещенко. Причину разрыва Настя не называла. Впрочем, Топольская закрутила роман с музыкальным продюсером Стефом Мендесидис, который живет и работает в Нидерландах.

Dj Nastia и Сергей Лещенко / Фото: instagram.com/sergii_leshchenko

Янина Соколова и Владимир Литвин

Журналистка и телеведущая Янина Соколова в этом году пополнила ряды холостячек. Знаменитость развелась с украинским банкиром Владимиром Литвином. Впрочем, неизвестно, когда пара разорвала отношения, ведь Янина не стала этого уточнять.

Янина Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Пара поженилась в 2010 году. В браке у них родились два сына – Николай и Мирон.

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