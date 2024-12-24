Разводы звезд 2024: Бедняков, Димопулос, Лопес, Цимбалару и другие знаменитости, разорвавшие брак

В этом году отношения далеко не всех пар выдержали испытание на прочность.

Редакция сайта ТСН.ua традиционно подводит итоги уходящего года.

Раньше мы уже писали, кто из знаменитостей сыграл свадьбу. На этот раз пришло время для не такой приятной темы – развод. Отношения далеко не всех пар в 2024 году выдержали проверку на прочность. Предлагаем вспомнить, кто из звезд развелся в этом году и каковы причины.

Марина и Юрий Аристовы

Ведущая и экс-депутат прожили в браке 13 лет. В начале года Марина объявила, что 15 января официально разведена. Причиной этого стали измены мужа. Правда, сначала ведущая смогла простить возлюбленного, ведь он серьезно заболел коронавирусом и находился в реанимации, однако Юрий после выздоровления вернулся к любовнице. Аристова подготовила себе финансовую подушку, после чего подала на развод. У бывших супругов есть двое общих детей.

Марина и Юрий Аристовы / Фото: instagram.com/marynaaristova

Дмитрий и Елена Борисовы

В начале марта рестораторы объявили о разрыве. Развелись супруги в январе этого года. Причины такого решения пара называть не стала. Елена Борисова только заверила, что они с Дмитрием разводятся без ссор и остаются друзьями друг другу. К слову, бывшие супруги прожили в браке 10 лет и за это время стали родителями семерых детей.

Дмитрий и Елена Борисовы с детьми / Фото: instagram.com/lena_borysova

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

В марте украинские актеры шокировали новостью, что разводятся. Причин артисты называть не стали, только намекнули, что чувства угасли. Также известно, что бывшие влюбленные развелись на положительной ноте, ведь продолжают общаться и дружить. Цимбалару и Бакланов были вместе в течение 10 лет, из которых два – в браке.

Анастасия Цимбалару с бывшим мужем / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко

В начале апреля Санта Димопулос объявила, что после 11 лет брака разводится с бизнесменом Игорем Куреченко. Что стало причиной такого решения – бывшие влюбленные раскрывать не стали. Певица отметила, что они остаются друзьями друг другу и родителями для их общей дочери Софии.

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Виталий Салий и Анна Арефьева

В начале июля актер объявил о разводе с супругой-россиянкой, с которой он прожил в браке 10 лет. Причин бывшие влюбленные называть не стали. Однако они развелись без скандалов, ведь отзывались друг о друге только теплыми словами. У бывших супругов есть общий сын Даниил.

Виталий Салий с бывшей женой и сыном / Фото: instagram.com/rjevskay_

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Семейство актеров прожило в браке два года. Однако в середине июля Светлана ошеломила новостью, что они разводятся. Причину бывшие влюбленные называть не стали. Однако уже в августе стало известно, что Гордиенко была беременна и родила малыша. Отцом ребенка стал не Девизоров, а коллега актрисы по сериалу "Плут 2" – Роман Соболевский.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров / Фото: instagram.com/devizorov

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Пара встречалась в начале 2000-х годов, а уже через 20 лет голливудские звезды дали отношениям второй шанс. Летом 2022 года певица и актер сыграли роскошную свадьбу. Два года они были образцовыми супругами, приобрели семейное гнездышко мечты и демонстрировали свои чувства. Уже весной 2024-го стали распространяться слухи о проблемах в браке пары. Наконец, голливудские звезды таки огорчили поклонников. Летом этого года стало известно, что они разводятся. Окончательно на разрыв брака подала Лопес. Причиной стало то, что певица и актер слишком разные по характеру.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

В конце октября Андрей Бедняков и Анастасия Короткая объявили, что разводятся после 10 лет брака. Причину пара не называла. Однако впоследствии шоумен намекнул, что на отношения негативно повлияло расстояние. К слову, Бедняков с начала полномасштабной войны находился в Украине, а Короткая с их двумя детьми – в США. Также известно, что инициатором разрыва была именно Анастасия.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с детьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрей и Юлия Пятовы

В конце октября жена футболиста Андрея Пятова подала на развод. Спортсмен со временем вышел на связь и признался, что именно он виноват в этом. Якобы Юлия устала прощать его постоянные ошибки. В детали бывшие супруги не удавались. Правда, Пятова подчеркнула, что речь идет не об изменах. К слову, бывшие супруги прожили в браке 19 лет и вместе воспитывают четырех детей.

Андрей Пятов с бывшей женой и детьми / Фото: instagram.com/piat30

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звездных потерях. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей умер в 2024 году.

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