Разводы звезд в 2021: Дзидзьо, Витвицкая, Билык и другие знаменитости, которые расторгли брак

Немало пар больше не вместе.

Редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

Так, 2021-й запомнился не только громкими свадьбами, но и, к сожалению, разводами. Многие известные пары приняли решение идти по разным дорогам. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей расторг брак в этом году.

Зои Кравиц и Карл Глусман

Зои Кравиц и Карл Глусман / Associated Press

В начале января в этом году звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц объявила о разводе с актером Карлом Глусманом. Пара, которая поженилась в мае в 2019 году, разорвала отношения через полтора года брака. Официально они развелись в августе.

Ким Кардашян и Канье Уэст

Ким Кардашян и Канье Уэст / Associated Press

В феврале в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом. А вскоре стало известно, что рэпер добивается общей опеки над их четырьмя детьми. Также артист подал и свой ответ на просьбу о разводе. Проблемы в супружеской жизни звезд стали появляться в СМИ еще в начале 2020 года, когда Уэст баллотировался на пост президента США. Так, во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем. Говорят, что окончательно Кардашян приняла решение о разводе после того, как Уэст помочился на статуэтку "Грэмми". У звезды проблемы с психикой — он страдает биполярным расстройством.

Ким Кардашян и Канье Уэст / Associated Press

В июне заплаканная Ким впервые публично прокомментировала развод с Канье. Она заявила, что чувствует себя неудачницей, поскольку ее третий брак развалился. Впрочем, до конца года информации об официальном разводе не было. Но Ким уже закрутила роман с новым бойфрендом. Им стал 28-летний комик Пит Дэвидсон.

Слава Демин и Ксения Мищенко

Слава Демин с экс-женой / instagram.com/slavademin_official

После 13 лет брака решил развестись радиоведущий Слава Демин. Знаменитость отметил, что они с Ксенией Мищенко разошлись интеллигентно, оставшись в дружеских отношениях. Отношения пары "съел" быт. По словам звезды, между ними стало мало романтики и общения и все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Почти полгода пара пыталась спасти брак. И, в результате, именно Слава решился на решительный шаг. Когда экс-влюбленные поняли, что из этого ничего не выйдет, ведущий сказал, что он будет искать новое жилье и уезжать.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози / Getty Images

Известная американская модельерша и актриса Мэри-Кейт Олсен и французский банкир Оливье Саркози официально развелись 25 января. Пара прожила в браке 5 лет. Говорили, что причиной разрыва между дизайнером и банкиром стало то, что избранник звезды не хотел иметь детей.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков / instagram.com/solomiyavitvitska

Шокивала поклонников новостью о разводе ведущая ТСН Соломия Витвицкая. Знаменитость разошлась со своим мужем Владом Кочатковым после восьми лет брака. Пара пыталась спасти отношения вместе с психологом, но не удалось. Они не стали лить грязь друг на друга. Соломия лишь отметила, что за эти восемь лет, когда они были вместе, Влад стал для нее другом, однако супруги потеряли друг друга. Несмотря на разрыв, Влад и Соломия остаются в хороших отношениях и продолжают общаться. Сейчас самая заветная мечта Соломии – крепкая и уютная семья.

Петр Черный и Диана

Петр Черный и Диана / instagram.com/petrcherny

Заслуженный артист Украины Петр Черный развелся с супругой Дианой после 26 лет брака. Правда, это произошло еще три года назад. Звезда решился рассказать о разрыве только в феврале в 2021-м. В течение этого времени знаменитость тяжело переживал этот разрыв. По словам Черного, они с Дианой больше не могли быть вместе из-за его буйной концертной деятельности. Как настоящий джентльмен он оставил жене и сыну Жану квартиру и все нажитое имущество. Бывшей жене он сейчас помогает, как брат, а сама живет в приемах, по друзьям.

Елена и Евгений Синельниковы

Елена и Евгений Синельниковы / instagram.com/synelnykova_fan

Создатели шоу "Орел и решка" Елена и Евгений Синельниковы развелись после 20 лет брака. Причина, по словам женщины, проста – они слишком рано поженились и за эти годы отношения иссякли. У экс-супругов есть общий сын, 9-летний Алексей.

Дзидзьо и SLAVIA

Дзидзьо и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, весной ошеломил новостью о разводе с женой Ярославой, более известной как SLAVIA. Пара была вместе 20 лет, из них 7 – в официальном браке. В начале года Слава начала рассказывать о проблемах в семье. В частности, певица жаловалась, что иногда любимый не ночует дома и "ходит на ночные медитации". 24 апреля Дзидзьо заявил, что уже 9 месяцев не живет с женой и готовится к официальному разводу. Артист добавил, что это решение они приняли вместе "здраво и разумно". Все имущество артист отдал бывшей, в частности, роскошную квартиру у озера в селе Подгорцы.

К слову, ширилось много сплетен о романе Хомы с Олей Цыбульской. Недавно артист решил расставить все точки над "i" и отметил, что у них только профессиональные отношения. Со своей стороны певица неоднократно и сама заявляла, что никаких отношений, кроме рабочих, с Михаилом не имела.

Позитив и Анна Андрийчук

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

В апреле стало известно о разрыве отношений певца и композитора Позитива и дизайнерши Анны Андрейчук. Как стало известно со временем, именно она приняла важное решение. Так, впервые пара разъехалась еще более двух лет назад, чтобы сделать паузу и понять, "кто есть кто". За это время супруги еще пытались восстановить семью, вместе путешествовали и планировали общее будущее, но не удалось. Супруги официально развелись в начале сентября после 13 лет отношений.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / instagram.com/bilyk_iryna

Легендарная украинская певица Ирина Билык развелась с российским продюсером Асланом Ахмадовым. Несмотря на разрыв, она назвала бывшего лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической". Ранее звезда говорила, что любовь не удалось сохранить из-за того, что она живет в Украине, а фотограф – в России. Впрочем, со временем певица назвала главную причину такого решения – они сильно изменились.

Андре Тан и Алина Харечко

Андре Тан и Алина Харечко / instagram.com/alina_kharechko

После девяти лет брака развелись украинский дизайнер Андре Тан и его избранница Алина Харечко. Модельер заметил, что причиной их разрыва стали дизайнерские амбиции супруги. Андре оставил Алине все имущество, а именно большой дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль. Также после развода Тан "выбрал сложный путь". Так, дизайнер не употреблял алкоголь и не гулял и занимался духовными практиками. В частности, Андре попробовал ретрит – звезда молчал 10 дней.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов / instagram.com/melnikovadsh

Не удалось сохранить брак и чете российских актеров – звезде сериала "Папины дочки" Дарье Мельниковой и Артуру Смольянинову. После семи лет брака и рождения двоих детей они решили развестись. Поговаривали, что у Смольянинова были некоторые проблемы с алкоголем, однако Мельникова предпочитает об этом не говорить.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман / Getty Images

В июле в этом году официально развелся пресловутый американский продюсер Харви Вайнштейн, заключенный на 23 года, и его жена, актриса Джорджина Чапман. Заметим, что Джорджина подала на развод с Харви еще в 2017 году после обвинений продюсера в сексуальных домогательствах. Через год актриса впервые прокомментировала секс-скандал с ним. Чапман заявила, что даже не подозревала Харви в харасменте.

Кейт Босворт и Майкл Полиш

Кейт Босворт и Майкл Полиш / Getty Images

Не выдержал испытаний судьбы также брак звездных супругов американской актрисы Кейт Босворт и режиссера Майкла Полиша. Пара разорвала отношения через 8 лет после женитьбы.

Сергей Мартынюк и Лора

Сергей Мартынюк и Лора

Фронтмен украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк развелся с женой Лорой после семи лет отношений. Певец рассказал, что причиной такого решения стало то, что они начали смотреть на жизнь с разных ракурсов и поняли, что пора двигаться каждому по своему пути.

Настя Ивлеева и Элджей

Элджей и Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_

Российский рэпер Алексей Узенюк, он же Элджей, и его жена, ведущая Настя Ивлеева, развелись после двух лет брака. Одной из причин такого решения звезда Сети назвала слишком быстрое решение жениться, ведь под венец они пошли через год после начала отношений. Детей у экс-влюбленных нет, а вот многомиллионное имущество пришлось делить. Ивлеевой достался двухэтажный дом, четыре гектара земли и три автомобиля: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-class. У Элджея остались только авто: Hummer H2 и BMW i8.

Кейли Куоко и Карл Кук

Кейли Куоко и Карл Кук / Associated Press

В сентябре звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко развелась с мужем-актером Карлом Куком. Они разорвали отношения после трех лет брака. Решения бывшие приняли вместе и отказались больше комментировать это событие.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина / instagram.com/alibasov_nana

После ряда скандалов и исков на развод все же разорвали свои отношения российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов. Они поженились 20 ноября в 2018-м. Впрочем, отношения испортились, когда Лидия подарила любимому квартиру стоимостью 10 млн рублей, а он передал ее своему помощнику. В результате ей пришлось долго судиться о возвращении апартаментов. Также у Алибасова даже была молодая любовница, рассказывающая о своей беременности от продюсера. Однако, несмотря на скандалы, супруги отказывались разводиться. В частности, в марте в этом году суд отменил их развод, инициированный Лидией в декабре в 2020-м. В сентябре в этом году они все же развелись.

Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра

Ахтем Сеитаблаев / instagram.com/a.seitablaev

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев развелся со второй женой, продюсером Иванной Дядюрой. Они состояли в браке с 2013 года. Решение принял Ахтем. Сейчас сплетничают, что Ахтем уже давно живет с младшей на двадцать лет девушкой. Однако сам он отрицает, что имеет какие-либо отношения.

Александр и Ирина Пикаловы

Александр Пикалов с экс-женой

Худруководитель и актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов недавно ошарашил новостью, что после 18 лет брака расстался со своей женой Ириной. Артист не стал делать из этого сенсационную новость, только рассказал, что дом под Киевом оставил бывшей. Отметим, что Александр и Ирина поженились в 2003 году. В 2006-м у них родился сын Михаил.

Валид Арфуш и Лида Петрова

Валид Арфуш и Лида Петрова / instagram.com/omtaratutaraom

В начале ноября супруга медийщика Валида Арфуша, дизайнер Лида Петрова, заявила, что разводится с мужем. Женщина сообщила, что неожиданно получила письмо из суда. На развод подал сам Валид.

Андрей Хлывнюк и Анна Копылова

Андрей Хливнюк и Анна Копылова

Уже официально стало известно о разводе фронтмена украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка и режиссера Анны Копыловой. Пара состояла в браке 11 лет. Впрочем, слухи о разрыве начали распространяться еще в прошлом году. Отметим, что Хлывнюк и Копылова поженились в 2010 году. В браке у них родилось двое детей.

Читайте также: