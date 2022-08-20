Развращал свою 14-летнюю крестницу более сотни раз: автору хита I Believe I Can Fly грозит пожизненное заключение

Год назад скандального музыканта R. Kelly признали виновным в преступлениях, связанных с распространением детской порнографии и секс-торговлей. Тогда Келли приговорили к тридцати годам заключения.

Однако недавно у обвинения появились новые подробности ужасающих преступлений певца. Как сообщает CNN, громкое заявление сделала 37-летняя жертва R. Kelly, до этого опровергавшая сексуальную связь с исполнителем. На заседании суда, состоявшемся в четверг, женщина назвала себя Джейн и заявила, что является крестницей артиста.

По словам Джейн, она познакомилась с Келли, когда ей было всего 12 лет на концерте в евангельской церкви. На тот момент музыкант имел романтические отношения с тетей девочки, которая и попросила тогдашнего любовника стать крестным для племянницы.

Как сообщила женщина, через некоторое время после крестин Келли начал вести с ней разговоры на интимные темы, а затем и вовсе стал оставаться с девочкой на ночь.

R. Kelly в суде / Фото: Associated Press

На суде после 20 лет молчания Джейн призналась, что с 14 лет крестный регулярно заставлял девушку пить алкоголь и развращал ее. Кроме того, свои преступления Келли документировал с помощью камеры собственного архива. На видеозаписях мужчина давал девушке деньги, чтобы выдать ее за проститутку.

Теперь суд вынужден пересмотреть дело певца. Скандальному исполнителю теперь грозит пожизненное заключение.

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