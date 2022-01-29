Разъяренная Бритни Спирс заявила, что ее сестра зарабатывает на ней деньги: "Ты сволочь"

Сестра певицы выпустила мемуары, где рассказала о жизни Бритни.

Американская поп-дива Бритни Спирс публично отрицательно высказалась по поводу своей младшей сестры.

Так, Джейми Линн выпустила книгу "То, что мне стоило сказать", где поделилась воспоминаниями о жизни звездной сестры под опекой отца. В поддержку мемуаров 30-летняя актриса ходит на разные шоу. Теперь ее издание стало национальным бестселлером.

Это очень разозлило Бритни. Исполнительнице лопнуло терпение, поскольку ее возмущает то, что родной человек пытается нажиться на ее страданиях. Спирс опубликовала в Instagram фрагменты видео с шоу с участием Джейми и обвинила ее во лжи.

Для просмотра листайте вправо

"Национальный бестселлер? Время, описанное в твоей книге, было невероятным, Джейми Линн... Особенно зная, что весь мир представления не имел, что на самом деле делали со мной! Вся моя семья, включая тебя, говорит, что ничего не знали…. Бред! Поздравляю с бестселлером... Я совсем не удивлена! Смелость продать книгу сейчас и говорить всяческую чушь", – написала она.

Также Спирс заявила, что хочет, чтобы сестра прошла проверку на детекторе лжи, чтобы все люди увидели, что она лжет сквозь зубы о Бритни: "Я хочу, чтобы всемогущий Господь сошел и показал всему миру, что ты врешь и делаешь на мне деньги!" Ты сволочь, Джейми Линн".

Читайте также: