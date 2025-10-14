Разъяренная Джамала возмутилась работами участников нацотбора на "Евровидение": "Жесткой буду"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая в этом году стала музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2026", поделилась впечатлениями от песен, присланных участниками.

В своем Telegram-канале артистка не скрывала разочарования. Звезда отметила, что определенное количество нынешних песен совсем не соответствует требованиям. Певица подчеркнула, что звучание композиции не отличаются особенно качеством и смыслом.

"Извините, я жесткой буду. Потому что реально, ребята, как можно прислать просто песню, просто "ме-ме-ме"? Можно спеть что-то, чтобы было видно, что это песня на "Евровидение", на международный конкурс. Меня просто разрывает", — пожаловалась Джамала.

По ее словам, у многих треков низкое качество, слабое исполнение и проблемы с интонированием: "Просто ужасные "демки"! Ужасное качество, ужасное исполнение, ужасные песни, ужасное интонирование. Просто не за что зацепиться".

Певица добавила, что некоторые участники присылают "черновые варианты песен без идеи, без вокала и без ощущения международного конкурса". Несмотря на критику, Джамала отметила, что среди всех работ уже есть несколько песен, которые ее заинтересовали, но таких немного.

