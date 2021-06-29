Разъяренная Екатерина Кухар сообщила об угрозах чиновников

Конфликт касается хореографического училища.
Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар сообщила об угрозах чиновников.
Так, почти год назад звезду назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. На странице в Instagram разъяренная балерина обратилась к обидчикам, которые мешают ей работать. Подробностей Екатерина не раскрыла, впрочем, требует, чтобы ее оставили в покое.
"Не надо мне угрожать! Люди, которые на протяжении 20 лет высасывали все соки из главного балетного учреждения страны, хотят снова вернуть "свои владения". Странно и смешно выглядят некоторые "уважаемые мужчины", официальные и неофициальные управленцы в своих мягких креслах, которые сидят при любой власти. Вы боитесь потерять свою "кормушку" и боитесь выйти один на один, посмотреть в глаза. Пытаетесь вести расправу чужими руками, поставить своего удобного человека… Это всё ожидаемо. Насекомые самые кусачие перед своей погибелью. Когда кровопийцы уже перестанут питаться нашими и без того иссёкшими ресурсами? Оставьте в покое! Дайте нормально работать! " — заявила артистка.
Кухар добавила, что их незаконные действия говорят о том, что знаменитость движется в правильном направлении. Балерина отметила, что будет действовать только в интересах детей. Также звезда поблагодарила всех, кто помогает ей развивать училище.
В комментариях ошарашенные фаны поддержали балерину и пожелали ей сил и терпения.
Напомним, ранее Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату в хореографическом училище. Звезда призналась, что из-за мизерной платы в преподавателей не будет мотивации работать.