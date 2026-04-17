Разъяренная Екатерина Кузнецова рассказала о конфликте с польской пограничницей: "Она меня довела"

Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о неприятном конфликте, который у нее случился с польской пограничницей.

Знаменитость отправилась из Украины за границу. Артистка направлялась, вероятно, в Испанию, где она живет. Актриса решила свое путешествие проложить через польскую границу. Однако там с ней случился неприятный инцидент. Екатерина Кузнецова возмутилась поведением польской пограничницы.

Актриса говорит, что не поняла ряд требований. В частности, разговор велся на польском языке. Екатерина Кузнецова этого не понимает, поскольку Польша — страна Европейского Союза. Актриса может общаться на английском, но польского не понимает. Кроме того, артистка возмутилась, как пограничница перерыла ее вещи. Напоследок между ними возникли недоразумения из-за карточки резидента Испании у артистки.

«В 4:40 я была на гране. Она (пограничница — прим. ред.) в принципе меня довела, меня трясет, мать меня держит, просит потерпеть, а я не могу. Она раскопырсала все мои чемоданы, копается, то и се смотрит. Далее она спрашивает карту побыта, спросила, хочет ли она карту резидента. Мотает головой, я ей даю карту резидента, а она мне говорит, что просрочена. А оно в Испании автоматически идет пролонгация», — говорит знаменитость.

Наконец, недоразумения между Екатериной Кузнецовой и пограничницей дошли до того, что та собиралась отвести актрису «на яму», то есть осуществить углубленную проверку. Наконец, в конфликт вмешались водители, которые все уладили. А тем временем сама Кузнецова говорит, что будет искать другие пути, чтобы ехать за границу не через Польшу, потому что, мол, у нее каждый раз возникают какие-то недоразумения.

«Меня всю трясет, а она мне говорит, что сейчас пойдете на „яму“. Мне водители объясняют, что сейчас может произойти такая и такая ситуация. Просто в этот момент меня мама вывела, я просто отошла. Хочу поблагодарить водителей, которые эту ситуацию как-то решили, уладили. Это история моей жизни. Это знаки, что надо менять маршруты. И так каждый раз, когда я приезжаю в Польшу», — подытожила знаменитость.

