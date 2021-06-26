Разъяренная Ольга Сумская пожаловалась на "Укрзализныцю": "Это ужас"

В поезде, в котором ехала звезда, не было кондиционирования.

Народная артистка Украины Ольга Сумская пожаловалась на "Укрзализныцю".

Так, актриса направлялась поездом 791 с гастролей с Кременчуга до Киева. Впрочем, как только 54-летняя звезда зашла в свое купе — поняла, что ее ждет адская ночка, поскольку было очень жарко. На странице в Facebook знаменитость записала видеообращение, где и сообщила об инциденте.

Окажутся есть поезда, где кондиционирования вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг-Киев !! ️! ️! ️Це настоящий ад! Днем ... Опубликовано Ольгой Сумской пятнице, 25 Июня 2021

"Кременчуг нас сегодня очень тепло принимал, чего не скажешь о поезде, в который я только села. Не было СВ, следовательно, я еду в вагоне-купе, где нет, внимание, кондиционирования. Даже в билете написано "без кондиционирования", я просто не посмотрела. Вы себе можете такое представить? Я не знаю, как я буду спать, это просто ужас. Если я закрою дверь — это будет ад. Я не буду спать до 5 утра. Как такое может быть в 21 веке?", — сообщила звезда.

Также Сумская обратилась к представителям "Укрзализныци" с предложением или избавиться от таких поездов, или установить кондиционеры.

Чтобы спастись от жары, Ольга несколько раз за ночь обливалась водой.

Со своей стороны, представитель предприятия отреагировал на гневный пост в комментариях и попросил актрису предоставить ее контактный номер, чтобы рассмотреть вопрос.

Напомним, недавно неприятный инцидент с "Укрзализныцей" был у актрисы Риммы Зюбиной. Так, в вагоне сильно воняло краской. А на днях пассажиры "Укрзализныци" поезда показали, как с потолка вагона льется вода. Вода залила купе вместе с пассажирскими вещами.

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