Разъяренная победительница "Холостяк-13" Белень резко ответила на хейт из-за покупки породистого щенка

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк", блогер и волонтер Инна Белень оказалась в центре спора из-за своего нового щенка породы чихуахуа.

В Сети девушку обвинили в "неуместной демонстрации статусности" и упрекнули, что она не взяла собаку из приюта. Белень не стала молчать и опубликовала эмоциональный ответ в своих Instagram-сториз. Инна также отметила, что ее волонтерская деятельность не означает, что она должна отказываться от всего ради других.

"Во-первых, не считайте чужих денег. Сколько кто зарабатывает, куда тратит — это не ваша бухгалтерия. У каждого свои приоритеты, и никто никому не отчитывается за каждую гривну. Я не святая — и не собираюсь жить в режиме самопожертвования, чтобы постоянно кому-то что-то доказывать", — написала она.

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

По мнению Белень, многие пользователи в Сети навязывают другим свои представления о нравственности. Звезда намекнула, что большинство ее критиков сами не занимаются благотворительностью и не помогают животным.

"Не покупайте собак — есть бездомные. Не рожайте детей — потому что есть дети в приютах. Не покупайте одежду — донашивайте старое. Серьезно, у нас полстраны превратилось в советчиков по жизни. Зашла на страницы тех, кто лайкнул этот комментарий — только одна волонтерит, ни одного животного из приюта. А остальные попы греют в Турции или за границей шопингом занимаются. Оттуда лучше видно. Эх и ах... Завеса", — подытожила Белень.

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

