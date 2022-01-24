Разъяренная Злата Огневич пошла в полицию после нападения преследователя

Артистка написала заявление.

Украинская певица Злата Огневич, которая уже три года страдает от преследований мужчины, твердо решила покончить с этим.

Так, артистка обратилась в Печерское отделение полиции, где написала заявление на своего "фаната". По словам знаменитости, это она делает уже не в первый раз, впрочем, теперь исполнительница настроена более решительно.

instagram.com/zlata.ognevich

"Очень хочу, чтобы все было по закону. Еду в полицию писать очередное заявление. Надеюсь, что в этот раз, когда уже прошло какое-то время с момента преследований, у нас что-то немножечко изменилось и эта публичная огласка мне очень сильно поможет, потому что я в бешенстве. Я не собираюсь отсиживаться в роли жертвы, боятся жить, ходить на улицу. Я буду продолжать жить своей полноценной жизнью, просто я в бешенстве от того, что я и многие другие женщины не защищены. Как говорится, нет тела – нет дела. Так не должно быть!" – заявила Злата.

instagram.com/zlata.ognevich

Также Огневич прокомментировала версии подписчиков, почему мужчина преследует ее. В частности, пользователи писали артистке, что причиной могло быть то, что мужчина знает отца звезды и между ними конфликт, или то, что Огневич должна ему деньги. Также пользователи писали, что преследователь – мирный тип и его жаль. Все три версии певица отвергла.

"Не пишите каких-то дурацких версий. Мы его не знаем. Просто примите тот факт, что есть нездоровые люди, которые преследуют других людей. С этим надо что-то делать. Я хочу чувствовать себя защищенной в своей стране", – добавила она.

instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, артистка показала, что мужчина также преследует ее сестру. В частности, он создал десятки страниц в Instagram, из которых пишет Юлии. Интересно, что некоторые аккаунты он подписал фамилией Златы.

instagram.com/zlata.ognevich

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