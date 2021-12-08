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Разъяренный Алек Болдуин с зонтиком набросился на журналиста

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Разъяренный Алек Болдуин с зонтиком набросился на журналиста

Алек Болдвин / Associated Press

Папарацци подстерегал актера у дома Вуди Аллена.

Американский актер и продюсер Алек Болдуин сейчас переживает не самое лучшее время.

После того как на съемочной площадке ленты "Ржавчина" звезда случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, на него навалилось многое. В частности, прохода звезде не дают журналисты.

Так, на днях Болдуин с женой Хилларией приехал в гости к своему другу, режиссеру Вуди Аллену. У дома его подстерегал папарацци издания New York Post Джон Левин. Он начал снимать супругов и спрашивать у Болдуина, действительно ли он не нажимал на курок.

Сначала Алек стоял у входной двери, пока его жена Хиллария просила журналиста оставить их в покое и уйти. Но в определенный момент Болдуин не удержался и стал бежать к журналисту с зонтиком в руках. Хиллария, в свою очередь, едва удержала мужа от необратимых действий.

Напомним, недавно Алек Болдуин впервые после трагической гибели оператора Галины Хатчинс дал интервью. Со слезами на глазах Болдуин признался, что не нажимал на курок и что он не виновен в смерти Хатчинс.

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