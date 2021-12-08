Разъяренный Алек Болдуин с зонтиком набросился на журналиста

Папарацци подстерегал актера у дома Вуди Аллена.

Американский актер и продюсер Алек Болдуин сейчас переживает не самое лучшее время.

После того как на съемочной площадке ленты "Ржавчина" звезда случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, на него навалилось многое. В частности, прохода звезде не дают журналисты.

Так, на днях Болдуин с женой Хилларией приехал в гости к своему другу, режиссеру Вуди Аллену. У дома его подстерегал папарацци издания New York Post Джон Левин. Он начал снимать супругов и спрашивать у Болдуина, действительно ли он не нажимал на курок.

Сначала Алек стоял у входной двери, пока его жена Хиллария просила журналиста оставить их в покое и уйти. Но в определенный момент Болдуин не удержался и стал бежать к журналисту с зонтиком в руках. Хиллария, в свою очередь, едва удержала мужа от необратимых действий.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2 — Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021

Напомним, недавно Алек Болдуин впервые после трагической гибели оператора Галины Хатчинс дал интервью. Со слезами на глазах Болдуин признался, что не нажимал на курок и что он не виновен в смерти Хатчинс.

Откровение Болдвина: режиссер признался, что не нажал на спусковой крючок

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