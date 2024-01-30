Разъяренный Канье Уэст набросился на журналистку и публично обругал ее

Американский рэпер Канье Уэст попал в очередной скандал. На этот раз исполнитель набросился на журналистку и публично обругал ее.

Инцидент произошел 29 января, когда артист вместе со своей женой Бьянкой Цензори направлялся к Голливудскому бульвару. Знаменитостей застала журналистка издания TMZ. Она поинтересовалась у рэпера, правда ли, что "он чрезмерно контролирует Цензори и запрещает ей пользоваться соцсетями".

Однако Канье, похоже, не оценил вопрос. Рэпер набросился на журналистку, вырвал из ее рук телефон и публично обругал. Музыкант заявил, что это был "тупой и неуместный вопрос". Кроме того, Уэст посоветовал журналистке интересоваться более важными вопросами, например, споры об опеке над его детьми от светской львицы Ким Кардашьян.

Медийщица попросила артиста отдать телефон. Он, в свою очередь, предложил ей работу с вдвое большим заработком.

Напомним, в Сети давно ходят сплетни, что Канье Уэст чрезмерно контролирует Бьянку Цензори. Говорят, что он запрещает ей видеться с друзьями и родными. Недавно начали сплетничать, что рэпер не дает жене пользоваться соцсетями, ведь она там почти ничего не публикует, хотя до брака с музыкантом была активной пользовательницей. Кроме того, Уэста критикуют, что он показывает слишком откровенные фото Бьянки и поощряет ее одеваться в провокационную одежду.

Читайте также: