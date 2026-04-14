Разъяренный Олег Винник на фоне его бойкота в Молдове озадачил заявлением на русском языке

Олег Винник

На фоне резонанса вокруг себя певец Олег Винник нарушил молчание — на Пасху певец обнародовал обращение на русском языке, резко ответив на волну слухов и пригрозив медиа возможным судом.

Артист записал видеообращение, которое обнародовал в праздничный день. Он пояснил, что выбрал именно эту дату не случайно, ведь хотел подчеркнуть собственное возмущение ситуацией. В ролике исполнитель обращается к медиа, которые, по его словам, «распространяют недостоверную информацию». При этом он намеренно использовал русский язык, чтобы его позицию одинаково услышали в разных информационных пространствах.

«К сожалению, в этот большой праздник, Пасху, я вынужден сделать это заявление. Если у некоторых нет ничего святого, мой ответ должен прозвучать именно сегодня. Дорогая, уважаемая желтая пресса, вы уже пересекли все границы: поток лживой информации, искаженных фактов и откровенного абсурда — это уже не журналистика. Ваши высказывания не подкреплены ни фактами, ни аргументами, у вас нет просто-напросто правды обо мне», — заявил певец.

Винник также отметил, что подобные материалы, по его мнению, вредят не только его профессиональной репутации, но и личной жизни. Он назвал информационный поток вокруг себя вымышленным и не имеющим ничего общего с реальностью. В то же время конкретные обвинения, которые распространяются в Сети, певец прямо не комментирует.

«Я был украинцем и им остаюсь. Я помогаю своей стране и я люблю свою страну. Вот это все, что вы должны обо мне знать. Все остальное — это ваши выдумки», — отметил Винник.

Певец дал понять, что, мол, больше не намерен молча наблюдать за информационными атаками и готов отстаивать свою позицию в юридической плоскости. Не исключено, что такую реакцию спровоцировали недавние обсуждения его возможных выступлений за рубежом — в частности после публичной позиции Министерство культуры Молдовы, где организаторам советовали осмотрительнее подходить к приглашению отдельных артистов, и среди них прозвучало и имя Винника.

Напомним, недавно в Молдове призвали отменить концерты некоторых артистов. Олег Винник и известные путинисты попали там под бойкот.