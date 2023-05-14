Реакция на выступление TVORCHI на "Евровидении-2023": в Сети неоднозначно оценили номер украинцев

В ночь на 14 мая стало известно, кто же стал победителем 67-го международного песенного конкурса "Евровидение".

Первое место в 2023 году заняла шведская певица Loreen. В то же время украинский представитель, дуэт TVORCHI, вошел в десятку лидеров, заняв с песней Heart Of Steel шестое место. В Сети украинцы начали активно обсуждать номер музыкантов, и мнения пользователей разделились. Одни были убеждены, что дуэт TVORCHI – один из самых сильных конкурсантов "Евровидения", а вот другие – критиковали артистов за провальный вокал.

Все идеально, но вокал очень слабый...Реально, не хватает силы голоса, хотелось бы какого-нибудь интересного тембра. Вокал испортил все

Невероятно! Шоу на уровне!

Ого… Это что за… На отборе и костюмы были лучше, и видеоряд позади в 100 раз мощнее и эффектнее, а о пении я вообще молчу. Это просто ужас, как все испортили

Стильно, современно, качественно, творчески – так мы всегда заявляем о себе на этом музыкальном конкурсе! Спасибо, ребята! Вы крутые! Слава Украине!

Интересно, что в основном выступление TVORCHI не оценили именно украинцы. На официальном YouTube-канале "Евровидения" иностранцы просто засыпали коллектив комплиментами и отметили, что их песня действительно крутая.

TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Это было одно из моих любимых выступлений! Действительно очень хорошо! Спасибо за эту песню! С любовью из Швеции!

Нравится очень! Прекрасная песня и выступление, невероятное присутствие на сцене и отличное использование сценического реквизита. Классная хореография (Италия)

Лучший стиль песни, голос и смысл, с любовью из Германии!

Напомним, когда TVORCHI выступали в финале "Евровидения", страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по родному городу музыкантов. Артисты рассказали, как российские обстрелы Тернополя повлияли на их моральный дух.

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