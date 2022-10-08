Реакция звезд на взрыв на Крымском мосту: "С днем рождения, Путлер"

Украинские знаменитости вместе с соотечественниками тщательно следят за приятными новостями, которые несутся с самого утра из Крыма.

Украинские звезды отреагировали на взрыв на Крымском мосту.

Так, в соцсетях своими реакциями с поклонниками уже поделились певица Камалия, шоумен Владимир Остапчук, фитнесс-тренер Марина Боржемская, ведущая Маричка Падалко и ведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Так, кто-то из знаменитостей отреагировал шутками, как Эктор Хименес-Браво. Владимир Остапчук и Камалия этим взрывом поздравили Путина с днем рождения, который российский террорист отпраздновал 7 октября.

Наталья Могилевская

"И такое в жизни бывает. Доброе утро! P.S. Момент взрыва на Крымском мосту"

Владимир Остапчук

"С днем рождения, Вова"

Камалия

"Горит! Красиво горит! Крымский мост частично разрушен! Слава Украине! Путлер, с днем рождения тебя"

Маричка Падалко

"Доброе утро! Так сейчас горит Крымский мост. Просто как на эскизе марки "Укрпочты". Вот она – сила визуализации! Мощный взрыв прогремел сегодня утром. Местные жители в Керчи сообщают, что взрыв был очень ощутим, в квартирах повылетали окна, и была вибрация стен. Известно, что взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. По версии оккупационных властей, причина взрыва — пожар в товарном поезде"

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Марина Боржемская

"Интересное явление — почему горит Крымский мост. Кто-то знает причину?"

Эктор Хименес-Браво

"Что по хлопкам? ВСУ – лучший поставщик хлопка во всем мире! Верим и гордимся. А вы там и дальше молчите, ничего не горит"

Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв и разгорелся масштабный пожар. Оккупационные власти Крыма сообщают, что на одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом. Между тем, Крымская железная дорога информирует, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Из-за пожара автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено. Судоходство же в Керченском проливе не перекрывалось.

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