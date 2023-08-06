Ребел Уилсон испугала фото с разбитым лицом и рассказала, что с ней произошло

Голливудская звезда Ребел Уилсон изрядно испугала своих поклонников, когда показалась в Instagram-stories с разбитым лицом.

Как рассказала актриса, серьезную травму она получила во время съемок нового фильма Bride Hard, где она исполняет одну из главных ролей.

На съемочной площадке 43-летняя Ребел неудачно проделала каскадерский трюк и упала, разбив нос. Сразу после падения звезду отвезли в ближайшую больницу, где врачи наложили ей три шва на лице.

"Совсем не так я хотела закончить этот фильм! Три шва и вчера вечером в больнице после несчастного случая во время каскадерского трюка в четыре утра", — рассказала Ребел.

Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Напомним, недавно Ребел Уилсон вышла в свет со своей невестой Рамоной Агрумой. Влюбленные не скрывали чувств и показали нежные поцелуи на камеру.

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