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Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой Рамоной Агрумой: "Мы сказали "Да!"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2901
Время на прочтение
2 мин
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Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой Рамоной Агрумой: "Мы сказали "Да!"

Фото: instagram.com/rebelwilson

Актриса призналась своей невесте в Диснейленде.

Голливудская актриса Ребел Уилсон ошеломила поклонников радостными новостями о своей личной жизни.

Звезда отважилась на серьезный шаг в отношениях с fashion-дизайнером Рамоной Агрумой и сделала предложение ей. Новостью Ребела поделилась в Instagram.

Помолвка состоялась по настоящему сказочному сценарию. Заветное "Да!" от невесты Ребела услышала в Диснейленде прямо напротив известного замка. К тому же влюбленные были одеть в одинаковые кофточки в бело-розовую полоску с нарисованным сердцем.

"Мы сказали: "Да!". Спасибо Tiffany за потрясающее кольцо, Бобу Игеру и невероятной команде Диснейленда за этот волшебный сюрприз", — написала в Сети Уилсон.

© instagram.com/rebelwilson
Фото: instagram.com/rebelwilson

Позже в сторож Ребел показала больше подробностей этого важного для них с Рамоной дня. Так, например, за несколько мгновений до помолвки дизайнер лакомилась чурросом вместе с невестой и даже не подозревала о том, что будет происходить дальше.

© instagram.com/rebelwilson
Фото: instagram.com/rebelwilson

Также Уилсон поближе показала обручальное кольцо. Для своей любимой актриса выбрала роскошное украшение в лучших традициях ювелирного дома Tiffany. Обручальное кольцо из белого золота украсил огромный бриллиант.

© instagram.com/rebelwilson
Фото: instagram.com/rebelwilson

Напомним, Ребел Уилсон совершила камингаут летом 2022 года. Через полгода после начала отношений пары начали ходить слухи о том, что они собираются жениться. В ноябре прошлого года благодаря суррогатной матери у влюбленных родился первенец.

Ранее Ребел Уилсон рассказала, как ее семья и родные Рамоны отреагировали на камингаут пары.

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Дата публикации
Просмотры
2901
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