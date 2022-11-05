Ребел Уилсон обручилась со своей партнершей после семи месяцев отношений – СМИ

Пара уже даже надела на безымянные пальцы кольца с бриллиантами.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон снова удивила своих поклонников. Знаменитость обручилась со своей партнершей, fashion-дизайнершей Рамоной Агрумой.

Как рассказал инсайдер изданию Page Six, влюбленные рассказали о помолвке на вечеринке в честь Хэллоуина.

"Они гуляли и рассказывали всем, как они рады обручению", — рассказал инсайдер изданию.

Ребел Уилсон со своей избранницей / Фото: instagram.com/rebelwilson

Кроме этого, и у Ребел, и у Агрумы на безымянных пальцах красовались кольца с бриллиантами.

Отметим, Ребел Уилсон в начале июня просто шокировала своих поклонников. Актриса совершила каминг-аут и впервые показала свою избранницу. Партнершей звезды стала fashion-дизайнер Рамона Агрума. Они находятся в отношениях семь месяцев. Впрочем, еще в июне парочка начала думать о том, чтобы узаконить свой брак.

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