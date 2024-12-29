Ребел Уилсон официально заключила брак с женой в Сиднее и показала фото с их второй свадьбы

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон официально заключила брак со своей партнершей, дизайнером Рамоной Агрумой.

Случилось это на родине знаменитости – в Сиднее. Артистке в этом помогла сестра Либерти, которая занялась организацией праздника. Особый день Ребел и Рамона провели в компании самых близких и родных. Особенно Уилсон радуется, что на ее свадьбу смогла попасть 94-летняя бабушка Гар.

Вторая свадьба Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Вторую свадьбу влюбленные устраивали уже не с таким размахом. Ребел выбрала розовое платье с открытыми плечами, а Рамона – сдержанное кремовое. Прически парочка тоже не делала, а просто распустила волосы.

Вторая свадьба Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Моя сестра Либерти организовала нашу законную свадьбу в Сиднее! Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гар могла приехать, что было для нас очень особенным. Я чувствовала, что это будет правильным сделать это в моем родном городе в это прекрасное время года", – поделилась актриса.

Вторая свадьба Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Отметим, это уже вторая свадьба Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы. Впервые влюбленные стали под венец в конце сентября на острове Сардиния, Италия.

Вторая свадьба Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Кстати, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из украинских и мировых звезд сыграл свадьбу в 2024 году.

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